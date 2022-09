Jauer: Tixier und Spies gewinnen Samstagsrennen

Der französische Sarholz-KTM-Pilot Jordi Tixier gewann das spannende Samstagsrennen zum 6. Lauf der ADAC MX Masters in Jauer. Lokalmatador Max Spies (Schmicker KTM) gewann das Rennen der Youngsters-Klasse.

Samstagsrennen zum 6. Lauf der ADAC MX Masters im ostsächsischen Jauer: Der spanische KMP-Honda-Pilot Jorge Zaragoza zog den Holeshot zum ersten Lauf und übernahm die frühe Führung vor Tabellenführer Max Nagl (Husqvarna) und Tom Koch (KTM). Die schnellsten Trainingszeiten am Vormittag hatte aber der französische Sarholz-KTM-Pilot Jordi Tixier in den Boden gebrannt, doch wie so häufig in dieser Saison gesehen, gelang ihm kein guter Start. Von P6 aus kämpfte er sich Schritt für Schritt nach vorne, während Tom Koch die Führung übernahm.

Hinter Koch und Nagl brachte sich der erstaunlich gut aufgelegte Stefan Ekerold (Husqvarna) in Position, legte die schnellste Rennrunde vor und schloss die Lücke zu Leader Tom Koch. Nach der Hälfte des Rennens befand er sich in Schlagdistanz zu Koch, als er nach dem Walljump unmittelbar vor der Boxengasse im Flachen landete. Bei der Landung zerlegte es ihm das Motorrad. Zum Glück konnte er die Situation beherrschen, als ihm bei der Landung die Vordergabel wegknickte. Mit dem Nachlauf eines Choppers verließ Ekerold fassungslos und enttäuscht die Strecke.

Inzwischen hatte sich Tixier immer weiter nach vorn gearbeitet und setzte sich beherzt gegen Max Nagl auf P2 durch. Danach machte sich der Franzose auf die Jagd nach Koch. Erst in der letzten Runde konnte er sich mit dem Schwung der Außenlinien gegen Koch durchsetzen. Koch und Tixier legten am Ende einen enormen Speed vor und setzten sich vom Rest des Feldes mit einer halben Minute Vorsprung ab. Tixier gewann mit 2,4 Sekunden Vorsprung vor Koch und Nagl, der erst nach weiteren 30 Sekunden die Ziellinie überquerte.

ADAC MX Masters Jauer, Lauf 1:

1. Jordi Tixier (F), KTM)

2. Tom Koch (D), KTM

3. Max Nagl (D), Husqvarna

4. Jorge Zaragoza (ESP), Honda

5. Lukas Platt (D), Fantic

6. Mark Scheu (D), Husqvarna

7. Adam Sterry (GB), KTM

8. Elias Stapel (D), KTM

9. Johannes Klein (AT), KTM

10. Tanel Leok (EST), Husqvarna

11. Gert Krestinov (EST), Honda

12. Tim Koch (D), Husqvarna

…

16. Boris Maillard (F), Suzuki

...

38. (DNF) Stefan Ekerold (D), Husqvarna

DNS: Valentin Guillod (CH), Yamaha

DNS: Kevin Brumann (CH), Yamaha

DNS: Michael Sandner (A), KTM

Lokalmatador Maximilian Spies hielt dem Druck stand

«Beim Heimrennen ist ja der Druck immer noch ein bisschen größer, aber ich denke ich habe das ganz gut hinbekommen», erklärte Maximilian Spies (KTM). Der Lokalmatador, der im nur 50 km von der Strecke entfernten Ortrand zu Hause ist, legte schon die beste Trainingszeit vor, startete auf P2, setzte sich mit einem gewaltigen Sprung gegen Meico Vettik durch und übernahm die Spitze. Danach konnte er den stark fahrenden Camden Mc Lellan hinter sich halten und den ersten Lauf gewinnen.

Der in der Meisterschaft führende Guillem Farres, der letzte Woche noch an den US Nationals in Crawfordsville teilnahm, startete in Jauer im Bereich der Top-10 und fuhr im Rennen auf Rang 3 nach vorne.

Noah Ludwig (KTM) startete im Bereich von P4 gut ins Rennen, kämpfte sich auf P3 nach vorne. Im Zweikampf mit Cato Nickel (KTM) kam es zur Kollision und zum Crash. Nickel war schneller wieder auf seinem Bike und konnte wieder auf P4 vorfahren. Ludwig musste auf Rang 10 Schadensbegrenzung betreiben.

Ergebnis ADAC Youngster Jauer, Lauf 1:

1. Maximilian Spies (D), KTM

2. Camden Mc Lellan (ZA), KTM

3. Guillem Farres (E), KTM

4. Cato Nickel (D), KTM

5. Victor Alonso (E), Yamaha

6. Magnus Smith (NOR), Yamaha

7. Constantin Piller (D), KTM

8. Paul Bloy (D), KTM

9. Gerard Congost (ESP), KTM

10. Noah Ludwig (D), KTM