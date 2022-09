Jauer: Tixier und Farres (KTM) setzten sich durch

Mit einem 1-1-4-Ergebnis gewann Titelverteidiger Jordi Tixier (KTM) den 6. Lauf der ADAC MX Masters in Jauer vor Tom Koch (KTM) und Max Nagl (Husqvarna). Bei den Youngsters setzte sich Tabellenführer Guillem Farres durch

Wer sich über die plötzliche Schwäche von Tabellenführer Max Nagl (Husqvarna) am Samstag gewundert hatte, bekam die Antwort auf dem Podium von Jauer: «Ich bin am Donnerstag leider krank geworden und schon angeschlagen hier angekommen», berichtete der Weilheimer. Und wenn man schon kein Glück hat, kommt auch noch das Pech hinzu: «Heute früh ist mir dann im Warmup das Motorrad kaputtgegangen, so dass ich auf das Ersatzmotorrad umsteigen musste. Dort ist aber kein so toller Motor drin, so dass ich am Start ziemliche Schwierigkeiten hatte. Es hat alles nicht wirklich zusammengepasst, aber ich habe das Beste aus der Situation gemacht. Es war zwar schwierig, aber die Fans haben mich richtig nach vorne gepusht.»

KMP-Honda-Pilot Jorge Zaragoza war in beiden Sonntagsrennen erneut an der Spitze, doch der französische Ex-Weltmeister und Titelverteidiger Jordi Tixier (Sarholz KTM) machte genau dort weiter, wo er am Samstag nach seinem Laufsieg aufgehört hatte. Der Franzose dominierte den zweiten Lauf, während Nagl in der Anfangsphase im Verkehr festhing und sich erst mühsam auf P2 nach vorn arbeiten musste.

Im dritten Lauf schlug die Stunde von Tom Koch. Zuerst übernahm aber wieder Zaragoza die Führung, danach zeigte Stefan Ekerold (Husqvarna) einen wahren Husarenritt und übernahm seinerseits die Führung. Ekerold hatte ja im Samstagsrennen Pech, als sein Rahmen nach einem Sprung brach. Den zweiten Lauf beendete Ekerold bereits auf P4 und im dritten Lauf musste er sich erst am Ende den Angriffen Nagls geschlagen geben und fiel auf P3 zurück. Nagl war in den dritten Durchgang nur im Mittelfeld gestartet und musste sich erst mühsam durchs Feld ackern. Jordi Tixier, der die beiden ersten Läufe gewonnen hatte, haderte im dritten Lauf mit Blasen an den Händen, doch mit einem 1-1-4-Ergebnis holte der Sarholz-Pilot am Ende den verdienten Tagessieg.

Tom Koch, der das Samstagsrennen nur knapp gegen Tixier verloren hatte, war am Ende des Tages mit seinem Sieg im dritten Lauf und Gesamtrang 2 ebenfalls zufrieden.

An den Verhältnissen in der Tabellenspitze hat sich unterdessen nur wenig verändert. Nagl musste an der Tabellenspitze nur 4 Punkte gegenüber seinen Verfolgern abgeben. Titelverteidiger Tixier hat jetzt einen Rückstand von 47 Punkten. Tom Koch konnte auf Rang 3 seinen Rückstand zur Spitze um 3 Punkte verringern. Stefan Ekerold konnte sich trotz seines Ausfalls am Samstag von P6 auf P5 in der Tabelle verbessern.

Ergebnis ADAC MX Masters Jauer:

1. Jordi Tixier (F), KTM, 1-1-4

2. Tom Koch (D), KTM, 2-3-1

3. Max Nagl (D), Husqvarna, 3-2-2

4. Adam Sterry (GB), KTM, 7-5-5

5. Lukas Platt (D), Fantic, 5-10-6

6. Jorge Zaragoza (ESP), Honda, 4-8-12

7. Stefan Ekerold (D), Husqvarna, 38-4-3

8. Tanel Leok (EST), Husqvarna, 10-9-9

9. Martin Krc (CZ), KTM, 13-6-10

10. Boris Maillard (F), Suzuki, 16-7-8

11. Tim Koch (D), Husqvarna, 12-15-7

12. Johannes Klein (AT), KTM, 9-11-14

13. Gert Krestinov (EST), Honda, 11-14-11

14. Mark Scheu (D), Husqvarna, 6-13-27

15. Elias Stapel (D), KTM, 8-20-18

...

DNS: Valentin Guillod (CH), Yamaha

DNS: Kevin Brumann (CH), Yamaha

DNS: Michael Sandner (A), KTM

Stand ADAC MX Masters nach Runde 6 von 8:

1. Max Nagl (D), Husqvarna, 410

2. Jordi Tixier (F), KTM, 363, (-47)

3. Tom Koch (D), KTM, 339, (-71)

4. Adam Sterry (GB), KTM, 231, (-179)

5. Stefan Ekerold (D), Husqvarna, 200, (-210)

6. Tim Koch (D), Husqvarna, 195, (-215)

7. Boris Maillard (F), Suzuki, 167, (-243)

8. Tanel Leok (EST), Husqvarna, 151, (-259)

9. Gert Krestinov (EST), Honda, 143, (-267)

10. Valentin Guillod (CH), Yamaha, 142, (-268)

Farres dominiert erneut

Der spanische Tabellenführer Guillem Farres (KTM) gewann das erste Youngsters-Rennen des Sonntags, musste jedoch am Ende den heranstürmenden Lokalmatador Maximilian Spies (KTM) im Auge und auf Distanz halten. Im entscheidenden dritten Lauf stürzte Spies nach einer Kollision mit einem Kontrahenten, wobei sich die beiden Motorräder ineinander verkeilten. Spies startete unter dem Jubel der Fans eine beeindruckende Aufholjagd, doch er ging übers Limit und fiel nach Fehlern zweimal noch weiter zurück. Am Ende konnte der Ortrander auf Rang 9 nur noch Schadensbegrenzung betreiben, während Farres einen weiteren Laufsieg nach Hause fuhr. Farres gewann die Tageswertung mit einem 3-1-1-Ergebnis vor Camden Mc Lellan (KTM/2-6-2). Spies stand trotz seines verkorksten dritten Laufs mit einem 1-2-9-Resultat auf dem dritten Podiumsrang.

In der Youngsters-Tabelle konnte Farres seinen Vorsprung von bisher 61 auf 72 Punkte gegenüber Spies ausbauen. Mc Lellan rangiert mit 94 Punkten Rückstand auf Gesamtrang 3 und Noah Ludwig konnte auf den Rängen 4 und 6 am Sonntag seinen vierten Tabellenrang konsolidieren.

Ergebnis ADAC Youngster Cup Jauer:

1. Guillem Farres (E), KTM, 3-1-1

2. Camden Mc Lellan (ZA), KTM, 2-6-2

3. Maximilian Spies (D), KTM, 1-2-9

4. Victor Alonso (E), Yamaha, 5-3-5

5. Cato Nickel (D), KTM, 4-7-4

6. Gerard Congost (ESP), KTM, 9-5-3

7. Noah Ludwig (D), KTM, 10-4-6

8. Edvards Bidzans (LT), Husqvarna, 11-8-7

9. Constantin Piller (D), KTM, 7-14-10

10. Paul Bloy (D), KTM, 8-10-14

Stand ADAC Youngster Cup nach Runde 6 von 8:

1. Guillem Farres (E), KTM, 377

2. Maximilian Spies (D), KTM, 305, (-72)

3. Camden Mc Lellan (ZA), KTM, 283, (-94)

4. Noah Ludwig (D), KTM, 242, (-135)

5. Cato Nickel (D), KTM, 201 (-176)

6. Yago Martinez (E), KTM, 169, (-208)

7. Mike Gwerder (CH), KTM, 143, (-234)

8. Paul Bloy (D), KTM, 143, (-234)

9. Maxime Grau (F), Husqvarna, 140, (-237)