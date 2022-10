Jordi Tixier (KTM) gewinnt Saisonfinale von Drehna

Nachdem die Titelentscheidung der ADAC MX Masters bereits am Samstag nach dem ersten Lauf zugunsten von Max Nagl (Husqvarna) gefallen war, konnte der Franzose Jordi Tixier (KTM) in Drehna den Tagessieg erringen.

Die Wetterbedingungen zum Saisonfinale der ADAC MX Masters waren mit einem ständigen Wechsel zwischen Sonnenschein und Regen äußerst durchwachsen. Doch trotz der zahlreichen teils heftigen Regenschauer war die Stimmung unter den Fans an der Strecke hervorragend. Das Ende der Motocross-Saison 2022 wurde im brandenburgischen Drehna rustikal zelebriert.

Nachdem sich Max Nagl (Husqvarna) den Titel bereits am Samstag vorzeitig gesichert hatte, ging es in den Sonntagsrennen noch um den Tagessieg. Jordi Tixier, der in Drehna sein letztes Rennen für das deutsche Sarholz-KTM-Team bestritt, zeigte schon mit seinen Sieg im ersten Lauf, dass er mit dem brandenburgischen nassen Sand bestens zurechtkommt. Im ersten Sonntagsrennen zog der Franzose den Holeshot und führte bei noch trockenen Bedingungen das Rennen 5 Runden lang an. In Runde 6 übernahm der frisch gebackene Champion die Führung, doch als die letzten 5 Minuten Renndistanz anbrachen, wurde der Deutsche von einigen Überrundeten aufgehalten. Tixier ließ sich wie am Samstag nicht zweimal bitten, sprang an einem Doppelsprung am Deutschen vorbei in Führung und gab diese in den letzten Runden nicht mehr aus der Hand. Als in den letzten Runden der Regen heftiger wurde, schloss Sarholz-KTM-Neuzugang Henry Jacobi auf P3 noch einmal die Lücke zu Max Nagl auf P2, doch ein Crash warf ihn in der letzten Rund noch einmal weit zurück. Jacobi rollte auf P3 über die Ziellinie, konnte aber im dritten Rennen nicht erneut starten.

Vor dem Start zum dritten Lauf trocknete die Strecke wieder etwas ab. Der britische Sarholz-KTM-Pilot Adam Sterry gewann diesmal den Holeshot und es entbrannte ein Vierkampf zwischen Adam Sterry, Max Nagl, Tom Koch und Jordi Tixier. In der zweiten Hälfte des Rennens musste Sterry das Führungstrio ziehen lassen. Als es in den letzten Runden erneut zu regnen begann, kam Tixier noch einmal an den führenden Nagl heran, doch der Champion reagierte und schloss die Saison standesgemäß mit einem deutlichen Vorsprung von 8 Sekunden und einem Laufsieg ab.

Tagessieger wurde aber mit einem 1-1-3-Ergebnis aber Jordi Tixier vor Nagl und Sterry. Tom Koch (KTM) wurde im dritten Lauf Zweiter, verfehlte aber mit einem 6-5-2-Ergebnis das Podium.

«Es war kein einfaches Wochenende», erklärte Laufsieger Nagl nach dem Rennen. «Gestern hatte ich den ganzen Tag über Stress wegen der Meisterschaftsentscheidung. Ich bin ganz verkrampft gefahren. Heute war mein Kopf aber wieder frei. Im ersten Lauf hatte ich relativ guten Speed bevor ich mit den Überrundeten in Probleme geraten bin, so dass mich Jordi wieder überholen konnte. Aber Jordi ist das ganze Wochenende über richtig gut gefahren. Im dritten Lauf hatte ich dann noch einmal einen guten Start und wir hatten einen schönen Dreikampf. Mir war dann aber schon wichtig, die Saison mit einem guten Ergebnis abzuschließen. Ich habe dann noch einmal richtig gepusht und das hat dann auch gut funktioniert.»

Auch für Jordi Tixier war der Tagessieg von Drehna am Ende ein versöhnlicher Saisonabschluss: «Die Stimmung an der Strecke hätte besser nicht sein können», erklärte der Franzose. «Die Fans haben trotz des schlechten Wetters durchgehalten und gute Stimmung verbreitet. Das hat richtig Spass gemacht.»

Ergebnis ADAC MX Masters Drehna

1. Jordi Tixier (F), KTM, 1-1-3

2. Max Nagl (D), Husqvarna, 2-2-1

3. Adam Sterry (GB), KTM, 3-4-4

4. Tom Koch (D), KTM, 6-5-2

5. Stefan Ekerold (D), 4-10-5

6. Jakub Teresak (CZ), 7-7-11

7. Tim Koch (D), 12-6-8

8. Jens Getteman (B), GASGAS, 8-8-10

9. Henry Jacobi (D), 5-3-DNS

10. Nico Koch (D), 10-13-7

Endstand ADAC MX Masters 2022

1. Max Nagl (D), Husqvarna, 551

2. Jordi Tixier (F), KTM, 493

3. Tom Koch (D), KTM, 444

4. Adam Sterry (GB), KTM, 314

5. Stefan Ekerold (D), Husqvarna, 290

6. Tim Koch (D), Husqvarna, 271

7. Boris Maillard (F), Suzuki, 224

8. Valentin Guillod (CH), Yamaha, 211

9. Tanel Leok (EST), Husqvarna, 194

10. Lukas Platt (D), Fantic, 176