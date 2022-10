Youngsters-Cup: Noah Ludwig (KTM) siegt in Drehna

Mit einem 2-2-2-Ergebnis gewann der Ascherslebener Noah Ludwig (Becker Racing KTM) das Saisonfinale in Fürstlich Drehna, während Lokalmatador Maximilian Spies (KTM) im dritten Lauf in Probleme geriet.

Der Spanier Guillem Farres (KTM) stand schon vor dem Saisonfinale des ADAC MX Youngsters Cups 2022 als Gesamtsieger fest und hatte deshalb auf das Rennen in Fürstlich Drehna verzichtet. Farres startete vor einer Woche für dien spanische Nationalmannschaft in RedBud (USA).

Becker-Racing-KTM-Pilot Noah Ludwig wurde mit einer konstanten Leistung und drei zweiten Plätzen Tagessieger und rückte damit am Ende der Saison in der Tabelle noch auf Rang 3 nach vorne. «Das bedeutet, dass ich nächstes Jahr in die Masters-Klasse aufsteigen muss», erklärte der Ascherslebener auf dem Siegerpodium.

Lokalmatador Maximilian Spies (KTM) zeigte sich auf Rang 2 sichtlich enttäuscht. Der Ortrander gewann das Rennen am Samstag und das erste Sonntagsrennen. Nach dem Start zum dritten Lauf wurde er aber etwas abgedrängt und bekam danach auch noch Sichtprobleme, weil Wasser in seine Brille geraten war. Auf Rang 7 im dritten Lauf konnte Spies am Ende nur noch Schadensbegrenzung betreiben.

Spies wird im kommenden Jahr ebenfalls in die Masters-Klasse aufsteigen und für das Kosak-KTM-Team auch an den europäischen MXGP-WM-Läufen antreten. Tagessieger Noah Ludwig will sich im kommenden Jahr weiterhin in der MX2-WM beweisen.

Ergebnis ADAC MX Youngsters Cup Drehna

1. Noah Ludwig (D), KTM, 2-2-2

2. Maximilian Spies (D), KTM, 1-1-7

3. Edvards Bidzans (LTU), KTM, 7-3-3

4. Jens Walvoort (NL), KTM, 4-4-9

5. Cato Nickel (D), KTM, 6-8-5

Endstand DAC MX Youngsters Cup 2022:

1. Guillem Farres (E), KTM, 441

2. Maximilian Spies (D), KTM, 429

3. Noah Ludwig (D), KTM, 368

4. Camden Mc Lellan (D), KTM, 328

5. Edvards Bidzans (LTV), 204