Adam Sterry (Sarholz KTM): Penalty zurückgenommen

Maximilian Spies erscheint in der Meisterschaftsliste auf P3, rangiert aber auf P4

Wegen Springens bei Gelb wurde Sarholz-KTM-Pilot Adam Sterry im zweiten Lauf von P2 auf P12 strafversetzt. Die Strafe wurde vor dem dritten Lauf zwar zurückgenommen, die Punkte wurden ihm zunächst trotzdem abgezogen.

Zwar wurde die Rücknahme der Strafe für KTM-Sarholz-Pilot Adam Sterry vom DMSB noch nicht offiziell kommuniziert, aber es verdichten sich die Anzeichen, dass die Strafversetzung des Briten im zweiten Lauf von Drehna zurückgenommen wurde. Hintergrund war das Missachten der gelben Flaggen. Sterry befand sich im Zweikampf mit Tom Koch und hat die gelben Flaggen vermutlich zu spät gesehen und ist – wenn auch verhalten - gesprungen.

Sterry wurde von der Rennleitung von P2 auf P12 strafversetzt, doch vor dem 3. Wertungslauf wurde diese Strafe zunächst teilweise zurückgenommen. Der Brite wurde zwar in der Tageswertung auf P2 geführt, aber in der Meisterschaftstabelle erhielt er für den 2. Lauf nur 9 Punkte, was der Wertung von P12 entspricht. Auf dem Papier hatte Sterry seine Strafe zwar für die Meisterschaft erhalten – nicht aber für die Tageswertung. Die aktuellen Ergebnislisten finden Sie hier.

Bis zum Dienstagabend (04.04. 2023) wurde die Meisterschaftswertung seitens des DMSB zwar noch nicht korrigiert, aber Teamchef André Sarholz erklärte gegenüber SPEEDWEEK.com, was zwischen den Wertungsläufen geschah: «Wir haben der Rennleitung gegenüber unsere Position deutlich gemacht, dass in dieser Situation keine vorsätzliche Vorteilsnahme erfolgt ist und dass Sterry vom Gas gegangen ist. Die Rennleitung konnte unserer Argumentation folgen und hat noch vor dem 3. Lauf die Strafversetzung zurückgenommen.»

Diese Aussage deckt sich auch mit der Tatsache, dass Sterry offiziell als Dritter der Tageswertung auf dem Podium geehrt wurde. Weshalb der DMSB aber die Tabelle änderte, bleibt indes unklar.

Nach dem Tabellenstand des DMSB liegt Spies auf P3 und Sterry auf P5. Es sah also zunächst danach aus, als hatte Sterry einen Punkteabzug der Meisterschaftswertung erhalten. «So etwas sieht das Reglement der ADAC MX Masters gar nicht vor», klärt André Sarholz auf Anfrage.

Nach dem Stand der Dinge liegt Sterry mit 55 Punkten auf Rang 3. Ob der DMSB sich zu dem Chaos der Punktevergabe äußert, bleibt abzuwarten. Bis dahin kann das Ergebnis nur vorbehaltlich der Bestätigung des DMSB betrachtet werden.

Ergebnis ADAC MX Masters, Drehna *)

1. Max Nagl (D), Honda, 1-1-1

2. Tom Koch (D), KTM, 3-3-2

3. Adam Sterry (GB), KTM, 6-2-4

4. Maximilian Spies (D), KTM, 5-8-7

5. Henry Jacobi (D), KTM, 2-4-34

6. Nico Koch (D), GASGAS, 11-9-6

7. Jordi Tixier (F), Honda, 35-5-3

8. Michael Sandner (AT), KTM, 4-7-38

9. Noah Ludwig (D), KTM, 14-13-5

10. Jakub Teresak (CZ), Husqvarna, 10-6-20

…

16. Stefan Ekerold (D), Husqvarna, 19-18-11

Korrigierter Meisterschaftsstand nach Runde 1*):

1. Max Nagl (D), Honda, 75

2. Tom Koch (D), KTM, 62, (-13)

3. Adam Sterry (GB), KTM, 55, (-20)

4. Maximilian Spies (D), KTM, 43, (-32)

5. Henry Jacobi (D), KTM, 40, (-35)

6. Nico Koch (D), GASGAS, 37, (-38)

7. Jordi Tixier (F), Honda, 36, (-39)

8. Michael Sandner (AT), KTM, 32, (-43)

9. Noah Ludwig (D), KTM, 31, (-44)

10. Jakub Teresak (CZ), Husqvarna, 27, (-48)



*) vorbehaltlich Bestätigung des DMSB