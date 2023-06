Vorschau ADAC MX Masters in Bielstein

Auf dem berühmten Waldkurs Drabenderhöhe in Bielstein findet am kommenden Wochenende der vierte Lauf der ADAC MX Masters statt. Die deutschen WM-Teilnehmer werden für spannende Renn-Action sorgen.

Am kommenden Wochenende (17.-18. Juni) wird auf dem spektakulären Waldkurs von Bielstein- Drabenderhöhe die vierte Runde der ADAC MX Masters ausgetragen. Max Nagl (KMP Honda) reist als Titelverteidiger und Tabellenführer nach Nordrhein-Westfalen an. Die deutschen WM-Starter Tom Koch, Maximilian Spies (beide Kosak KTM), Henry Jacobi und Noah Ludwig (beide Sarholz KTM) werden ein Garant für spannende Renn-Action sein.

Die hohe Leistungsdichte in der ADAC MX Masters-Klasse hat bislang mit Max Nagl, Adam Sterry (KTM Sarholz Racing Team) und Tom Koch (Kosak Racing Team) drei Sieger hervorgebracht. Henry Jacobi (Sarholz KTM) und Jordi Tixier (KMP Honda) hoffen auf der Waldstrecke auf ihre ersten Renn- und Gesamtsiege. Sie haben im vergangenen Jahr bereits zeigen können, dass sie mit dem Kurs sehr gut zurechtkommen. Maximilian Spies (Kosak KTM) absolvierte als Rookie beim letzten Rennen in Dänemark seine ersten Führungsrunden und hat im bisherigen Saisonverlauf seine Stärke ebenso bewiesen wie Noah Ludwig (Sarholz KTM), der in diesem Jahr ebenfalls in die ADAC MX Masters-Klasse aufgestiegen ist.

Die Wetterprognosen sagen am Wochenende sommerliche Temperaturen von 27 Grad bei Sonnenschein und leichter Bewölkung voraus. Die äußeren Umstände sind also perfekt.

Meisterschaftsstand nach 3 Veranstaltungen:

1. Max Nagl (D), Honda, 205

2. Adam Sterry (GB), KTM, 171, (-34)

3. Tom Koch (D), KTM, 168, (-37)

4. Henry Jacobi (D), KTM, 150, (-55)

5. Maximilian Spies (D), KTM, 150, (-55)

6. Jordi Tixier (F), Honda, 129, (-76)

7. Noah Ludwig (D), KTM, 88, (-117)

8. Nico Koch (D), GASGAS, 72, (-133)

9. Stefan Ekerold (D), Husqvarna, 72, (-133)

10. Tim Koch (D), Husqvarna, 62, (-143)

Auch im ADAC MX Youngster Cup stehen wieder mehrere MX2-WM-Fahrer am Start. Oriol Oliver, Mike Gwerder und der Deutsche Peter König starteten noch vor wenigen Tagen beim Deutschland Grand-Prix im Talkessel. Oliver hat in Dänemark die Tabellenführung vor seinem deutschen Teamkollegen Cato Nickel übernommen. Die Punktdifferenzen an der Tabellenspitze sind gering und damit ist auch in dieser Klasse Spannung garantiert.

Meisterschaftsstand Youngster Cup nach 3 Veranstaltungen:

1. Oriol Oliver (E), KTM, 190

2. Cato Nickel (D), KTM, 182, (-8)

3. Mike Gwerder (CH), KTM, 178, (-12)

4. Peter König (D), KTM, 136, (-54)

Fans können Tickets für das Rennen in Bielstein über mxmasters.ticket.io im Vorverkauf erwerben. Camping vor Ort ist möglich. Am Samstagabend gibt es um 19:30 Uhr ein E-Mountainbike-Rennen mit Teilnehmern aus dem ADAC MX Masters-Fahrerlager. Danach gibt es ab 20:30 Uhr live gespielte Rockmusik mit den Bands 'Major Dad', 'Ragetrack' und 'The Whiskey Hell'. Der Eintritt für das 'Rock am Waldkurs Open Air' ist frei.

Bei der Autogrammstunde am Sonntag von 12.20 bis 12.50 Uhr stehen Max Nagl, Adam Sterry, Tom Koch, Henry Jacobi und Lukas Platt mit ihren Signaturen und für Fotos am ADAC MX Masters Truck zur Verfügung. Kinder können an beiden Veranstaltungstagen auf dem Yamaha-Parcours ihre Runden drehen.

Alle Rennen werden im kostenlosen Livestream übertragen. Zwischen den Läufen sorgen Interviews für Unterhaltung und aktuelle Informationen. Am Samstag beginnt die Sendung um 13.45 Uhr, am Sonntag startet die Übertragung bereits um 10.45 Uhr.

Livestream Samstag:

Livestream Sonntag: