Vorläufiger Kalender ADAC MX Masters 2024 20.10.2023 - 08:59 Von ADAC

© ADAC Tim Koch bei den ADAC MX Masters 2023

Die ADAC MX Masters gehen im kommenden Jahr in ihre 20. Jubiläumssaison. Die Serie wird wieder über acht Veranstaltungen ausgetragen. Die Meisterschaft beginnt im April in Drehna und endet im September in Holzgerlingen.