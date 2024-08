Vorschau und Livestream MX Masters in Gaildorf

Auf dem früheren WM-Kurs 'Auf der Wacht' in Gaildorf findet am kommenden Wochenende der 6. Lauf der ADAC MX Masters statt. Alle Rennen werden vom ADAC im kostenlosen Livestream übertragen.

Am kommenden Wochenende legen sowohl die WM als auch die US Nationals eine Pause ein. Doch keine Sorge, es gibt mit dem 6. Lauf der ADAC MX Masters eines der schönsten Rennen des Jahres auf der legendären früheren WM-Strecke 'Auf der Wacht' in Gaildorf.

Alle vier Rennklassen ADAC MX Masters, ADAC MX Youngster Cup, ADAC MX Junior Cup 125 und ADAC MX Junior Cup 85 werden am Start stehen. Die Fans dürfen sich sowohl auf das Comeback von Henry Jacobi (Sarholz KTM) und auf die Europameister Marcel Stauffer (KTM, EMX2T Champion) und Jakub Teresak (Husqvarna, EMXOpen Champion) freuen.

Henry Jacobi zog sich nach seinem Husarenritt beim Deutschland-Grand-Prix im Talkessel Anfang Juni schwere Gesichts- und Kieferverletzungen zu. Inzwischen ist der Thüringer wieder fit und voll motiviert, denn nach seinem Einsatz in Gaildorf wird er sofort in die USA weiterreisen, um am kommenden und übernächsten Wochenende in Unadilla und Budds Creek an den US Nationals der 450er Klasse teilzunehmen.

Leider wird der Norweger Cornelius Toendel (KTM) wegen seiner beim WM-Lauf in Loket zugezogenen Beinverletzung fehlen.

Meisterschaftsstand ADAC MX Masters nach Runde 5 von 8:



1. Max Nagl (D), Honda, 346 Punkte

2. Maximilian Spies (D), KTM, 238, (-108)

3. Adam Sterry (GB) KTM, 235, (-111)

4. Cornelius Toendel (N), KTM, 219, (-127)

5. Tom Koch (D), KTM, 217, (-129)

6. Jere Haavisto (FIN), KTM, 208, (-138)

7. Jordi Tixier (F), Honda, 207, (-139)

8. Jakub Teresak (CZ), Husqvarna, 156, (-190)

9. Lukas Platt (D), KTM, 141, (-205)

10. Noah Ludwig (D), KTM, 134, (-212)

Im ADAC MX Youngster Cup möchte Nico Greutmann (Husqvarna) seine Tabellenführung weiter ausbauen. In Gaildorf geht nach zwei Veranstaltungen Pause der ADAC MX Junior Cup 125 wieder an den Start. Hier wird der bislang ungeschlagene Maximilian Ernecker (GASGAS) sein Talent unter Beweis stellen. Im ADAC MX Junior Cup 85 reist der Schweizer Ryan Oppliger (KTM) als Spitzenreiter an und die deutschen Fans dürfen sich auf das Nachwuchstalent Luca Nierychlo (GASGAS) freuen, der in Loket Dritter der EMX65 Europameisterschaft und Vierter der 65er Junioren-WM wurde. Die 85er ist für den 10-jährigen zwar noch etwas zu groß, aber der Deutsche rangiert in der 85er Tabelle mit 34 Punkten auf Rang 8.

Meisterschaftsstand Youngster Cup:



1. Nico Greutmann (CH), Husqvarna, 267 Punkte

2. Dave Kooiker (NL), KTM, 261, (-6)

3. Maxime Grau (F), KTM, 232, (-35)

4. Rasmus Pedersen (DK), Yamaha, 232, (-35)

5. Bradley Mesters NL), KTM, 224, (-43)

6. Bence Pergel (H), KTM, 218, (-49)

7. Peter König (D), KTM, 181, (-86)

8. Jan Krug (D), Husqvarna, 181, (-86)

9. Scott Smoulders (NL), Honda, 144, (-123)

10. Ryan Alexanderson (AUS), KTM, 129, (-138)

Neben den Rennen gibt es in Gaildorf ein volles Rahmenprogramm für die Zuschauer vor Ort mit einer großen Fanmeile, frei zugänglichem Fahrerlager sowie einem großen Festzelt mit Live-Musik an drei Abenden. Junge Besucher haben auf dem Yamaha Quad-Parcours die Möglichkeit, kleine Quads und PW50-Motorräder auszuprobieren. Zusätzlich können sie sich auf einer Hüpfburg austoben. Am Sonntag von 11.45 bis 12.15 Uhr werden Max Nagl, Maximilian Spies, Adam Sterry, Henry Jacobi und Marcel Stauffer am ADAC MX Masters-Truck den Fans bei der Autogrammstunde zur Verfügung stehen. Im Festzelt wird am Freitag ab 20 Uhr die Zillertaler Band 'Höllawind' einen zünftigen Abend starten. Am Samstag spielt die Rock Coverband 'Lost Eden'. Den Ausklang am Sonntag gibt es vom regional bekannten und beliebten 'DJ Horli'. Tickets für die Veranstaltung können bereits im Vorfeld online im Ticketshop des MSC Gaildorf gekauft werden.

Die Rennen aus Gaildorf werden im kostenlosen Livestream übertragen. Zwischen den Läufen sorgen Hintergrundinformationen und Interviews für Unterhaltung. Am Samstag beginnt die Sendung um 14:45 Uhr, am Sonntag startet die Übertragung bereits um 09:50 Uhr.