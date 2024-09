Champ Nico Greutmann: Am Anfang war die MXGP Academy

Der frisch gekürte ADAC MX Masters Champion Nico Greutmann (Husqvarna) begann 2016 als Teilnehmer der MXGP Academy. Greutmann ist damit ein gutes Beispiel einer gelungenen Nachwuchsarbeit.

Am vergangenen Wochenende wurde Nico Greutmann (Cat Moto Bauerschmidt Husqvarna) Gesamtsieger des ADAC MX Youngster Cups. Nico hat in den letzten Jahren und Monaten eine beachtliche Leistungssteigerung hingelegt. Besonders auffallend ist sein Biss und seine kompromisslose Entschlossenheit. Sobald er einen Fahrer vor sich sieht, erwacht in ihm der Jagdinstinkt des Racers. Das führte zwar auch schon zu dem einen oder anderen Ellenbogenkontakt, aber so ist das nun einmal beim Racing. Motocross ist hart, das wissen er und seine Gegner.

Nico Greutmann habe ich 2022 bei seinem ersten WM-Lauf im Talkessel kennengelernt, bei dem er prompt seine ersten WM-Punkte holte. Schon dort ist mir sein Biss aufgefallen. Bei nahezu jedem Sprung konnte er die Flugzeit durch Scrubs verkürzen und sobald er wieder auf dem Boden war, suchte er nach Traktion. Damals startete Nico übrigens noch für das Team Schmitz Husqvarna mit DMSB-Lizenz und fühlte sich zur Hälfte als Schweizer und Deutscher. Vater Marc betreibt in Schaffhausen an der schweizerisch-deutschen Grenze einen Maschinenverleih und inzwischen startet Nico auch mit Swissmoto-Lizenz.

Mit knapp 2 Metern Körpergröße wirkt Nico beinahe zu groß für die 250er, aber er versteht es, den Schwung aus den Kurven heraus in die nachfolgenden Streckenteile mitzunehmen. Vor dem Saisonfinale der hoch kompetitiven EMX250 in Spanien rangiert Nico auf Tabellenplatz 6.

Vater Marc verriet mir damals, dass Nico durch die MXGP-Academy zum Motocross-Sport gekommen ist, die am Vortag einiger Grands Prix Events mit interessierten Kindern und Jugendlichen auf Abschnitten der WM-Kurse angeboten wird. 2016 kam er zur MXGP Academy und war sofort von dem Sport begeistert. Das Material von 2022 habe ich jetzt noch einmal herausgesucht und zusammengeschnitten und es zeigt, dass das Konzept Erfolg hat, wenn auch die Eltern mitziehen.

Als ADAC MX Youngsters-Champion hat Nico Greutmann nun einen wichtigen Karriereschritt getan und man darf auf seine weitere Karriere gespannt sein.

Youngsters Endstand 2024:



1. Nico Greutmann (CH), Husqvarna, 466 Punkte

2. Bradley Mesters NL), KTM, 365, (-101)

3. Bence Pergel (H), KTM, 353, (-113)

4. Rasmus Pedersen (DK), Yamaha, 283, (-183)

5. Peter König (D), KTM, 280, (-186)

6. Dave Kooiker (NL), KTM, 275, (-191)

7. Ryan Alexanderson (AUS), KTM, 253, (-213)

8. Maxime Grau (F), KTM, 232, (-234)

9. Martin Venhoda (CZ), GASGAS, 223, (-243)

10. Jan Krug (D), Husqvarna, 203, (-263)