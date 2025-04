Drehna: Quentin Marc Prugnieres (KTM) geht in Führung

Quentin Marc Prugnieres gewann das Samstagsrennen des Youngsters-Cups in Drehna

Der französische MX2-WM-Pilot Quentin Marc Prugnieres (KTM gewann das Samstagsrennen des ADAC MX Youngsters Cups im brandenburgischen Fürstlich Drehna vor dem gut aufgelegten Österreicher Maximilian Ernecker.

Im brandenburgischen Drehna fand bei bestem Frühlingswetter der Auftakt der ADAC MX Masters statt. Der überraschend dominierende Österreicher Maximilian Ernecker (Husqvarna) führte das Samstagsrennen der Auftaktveranstaltung bis zwei Minuten vor Ultimo an, bevor der französische MX2-WM-Dauerstarter Quentin Marc Prugnieres (KTM) die Lücke schließen konnte und am Österreicher vorbei in Führung ging. Prugnieres gewann das Rennen mit einem Vorsprung von 0,9 Sekunden vor Maximilian Ernecker. Dritter wurde der niederländische Kosak-KTM-Pilot Bradley Mesters.

Titelverteidiger Nico Greutmann (Husqvarna) kam nicht gut aus dem Startgatter heraus und beendete den ersten Lauf nur auf dem 10. Rang.

«Ich hatte Probleme, den Rhythmus zu finden», erklärte der Sieger aus Frankreich. «Drehna ist eine technisch anspruchsvolle Sandstrecke und der Youngster Cup ist eine gute Vorbereitung für die WM-Läufe. Wir müssen viel testen und das können wir hier sehr gut unter Wettkampfbedingungen umsetzen.»

Ergebnis MX Youngster Cup Drehna, Lauf 1:



1. Quentin Marc Prugnieres (F), KTM

2. Maximilian Ernecker (A), Husqvarna

3. Bradley Mesters (NL), KTM

4. Liam Owens (AUS), Husqvarna

5. Lyonel Reichl (L), Husqvarna

6. Sebastian Leok (EST), Husqvarna

7. Valentin Kees (D), KTM

8. Kasimir Hindersson (FIN), KTM

9. Leon Rudolph (D), KTM

10. Nico Greutmann (CH), Husqvarna