Lyonel Reichl (Husqvarna) siegt dank Konstanz

Mit einem 5-3-4-Resutat war der liechtensteinische Husqvarna-Pilot Lyonel Reichl der konstanteste Fahrer des Saisonauftakts des ADAC MX Youngsters-Cups in Drehna, nachdem Quentin Marc Prugnieres im dritten lauf stürzte.

Nachdem der französische WZ-Racing-KTM-Pilot Quentin Marc Prugnieres auch den zweiten Lauf der Youngsters-Klasse gewonnen hatte, schien der dritte Lauf für den erfahrenen WM-Piloten reine Formsache zu sein. Doch am Ende nahm der Saisonauftakt des ADAC MX Youngster Cups eine ganz andere Wendung: Der deutsche KTM-Sarholz-Pilot Leon Rudolph zog den Holeshot, während Prugnieres den dritten Lauf nach einem Startcrash aufgeben musste.

«Jemand zog am Start nach innen hinein. Ich wurde in den Crash verwickelt und überrollt. Das Motorrad war komplett zerstört, so dass ich aufgeben musste.» Trotzdem stand Prugnieres mit den beiden Siegen in den ersten beiden Läufen auf dem 3. Podiumsrang der Gesamtwertung.

Der Schwede Linus Persson (KTM) übernahm in der 6, Runde des dritten Laufs die Führung und gewann überraschend vor seinem Landsmann Nicolai Skovbjerg und dem Spanier Manuel Carreras (Honda).

Mit Blick auf die Gesamtwertung erwies der Liechtensteiner Lyonel Reichl (Husqvarna) als der konstanteste Fahrer des Wochenendes. Er gewann wegen seines besseren Resultats im dritten Lauf die Gesamtwertung vor dem Österreicher Maximilian Ernecker (Husqvarna), der im dritten Lauf nicht gut startete und aus dem Mittelfeld heraus auf Platz 11 Schadensbegrenzung betreiben musste.

Titelverteidiger Nico Greutmann (Husqvarna) wurde mit einem 10-5-7-Ergebnis Sechster der Gesamtwertung.

Am Ende erklang die Nationalhymne Liechtensteins für den Sieger Lyonel Reichl, «Oben am jungen Rhein». Wer aber dachte, dies sei eine Verwechslung mit der britischen Hymne «God Save the King», konnte in Drehna erfahren, dass die liechtensteinische Hymne exakt der Melodie von «God Save the Queen» entspricht.

Ergebnis MX Youngster Cup Drehna:



1. Lyonel Reichl (L), Husqvarna, 5-3-4

2. Maximilian Ernecker (A), Husqvarna, 2-2-11

3. Quentin Marc Prugnieres (F), KTM, 1-1-39 (DNF)

4. Nicolai Skovbjerg (S), Yamaha, 13-6-2

5. Sebastian Leok (EST), Husqvarna, 6-10-5

6. Nico Greutmann (CH), Husqvarna, 10-5-7

Meisterschaftsstand nach Runde 1:



1. Maximilian Ernecker (A), Husqvarna, 54, (-0)

2. Lyonel Reichl (L), Husqvarna, 54, (-0)

3. Quentin Marc Prugnieres (F), KTM, 50, (-4)

4. Nicolai Skovbjerg (S), Yamaha, 45, (-9)

5. Sebastian Leok (EST), Husqvarna, 42, (-12)

6. Nico Greutmann (CH), Husqvarna, 41, (-13)