Vorschau und Livestream ADAC MX Masters Mölln 16.05.2025 - 11:13 Von Thoralf Abgarjan

© ADAC In Mölln findet die zweite Runde der ADAC MX Masters statt

Am kommenden Wochenende (17./18. Mai) gehen die ADAC MX Masters in Mölln ihre seine zweite Meisterschaftsrunde. Nach einem Jahr Pause kehrt die Serie an den Grambeker Heidering in Schleswig-Holstein zurück.