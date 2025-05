Quentin Prugnieres (KTM) über die Disqualifikation

Der französische WZ Racing Pilot Quentin Marc Prugnieres wurde nach einem umstrittenen Manöver gegen Titelverteidiger Nico Greutmann (Husqvarna) disqualifiziert. Greutmann zog sich einen Bänderriss zu.

Als Dauerstarter in der MX2-WM ist der französische WZ-Racing-KTM-Pilot Quentin Marc Prugnieres eine Bereicherung für den Youngster-Cup im Rahmen der ADAC MX Masters. Trotz einer Disqualifikation im zweiten Lauf von Mölln führt der Franzose die Tabelle nach zwei absolvierten Rennen weiterhin an. In Mölln stand er nicht auf dem Podium und fühlte sich nach dem Rennen auch um den möglichen Tagessieg betrogen.

Zu Recht, sagen viele Beobachter. Titelverteidiger Nico Greutmann (Husqvarna) und Quentin Marc Prugnieres (KTM) kämpften im ersten Sonntagsrennen um den 3. Platz. Beide Fahrer sind für ihre harte Gangart bekannt. Nachdem sich Greutmann mit maximalem Einsatz am Ende der Boxengasse am Franzosen vorbei quetschte, konterte dieser in der nächsten Kurve mit einem Blockpass. Greutmann verlor das Gleichgewicht, kam mit dem Vorderrad auf den Erdhügel der Streckenbegrenzung und ging zu Boden. Er brauchte einige Minuten, um mit Hilfe des medizinischen Personals wieder auf die Beine zu kommen. Der zähe Greutmann erschien zum Start des dritten Laufs, doch es stellte sich später heraus, dass er sich das Außenband im Knie gerissen hatte. Außerdem zog er sich neben Prellungen einen Knorpelschaden zu.

Von der Rennleitung wurden beide Fahrer disqualifiziert. Für Greutmann spielte dies nach seinem Crash natürlich keine Rolle mehr, aber Prugnieres fühlte sich um den 3. Platz betrogen. Greutmann will trotz seiner in Mölln zugezogenen Verletzung nicht aufgeben und am kommenden Wochenende in Ernée zum 7. Lauf der der EMX250 antreten. Nach 6 Rennen rangiert Nico auf Platz 4 der Tabelle. Prugnieres rangiert in der MX2-WM nach 8 von 20 Läufen auf dem 12. Platz.

Ergebnis MX Youngster Cup Mölln:



1. Mads Fredsoe (DK), Husqvarna, 2-1-3

2. Maxime Grau (F), KTM, 9-2-1

3. Bradley Mesters (NL), KTM, 3-2-15

4. Quentin Marc Prugnieres (F), KTM, 1-DQ-2

5. Manuel Carreras (E), Honda, 8-7-6

6. Liam Owens (AUS), Husqvarna, 5-4-13

7. Nicolai Skovbjerg (DK), 15-10-4

8. Eric Rakow (D), KTM, 17-6-7

9. Valentin Kees (D), KTM, 10-9-11

10. Lyonel Reichl (L), Husqvarna, 37-5-5

...

13. Nico Greutmann (CH), Husqvarna, 6-DNF-9

Meisterschaftsstand nach Runde 2:



1. Quentin Marc Prugnieres (F), KTM, 97 Punkte

2. Maxime Grau (F), KTM, 96, (-1)

3. Lyonel Reichl (L), Husqvarna, 86, (-11)

4. Maximilian Ernecker (A), KTM, 83, (-14)