Jan Krug (Husqvarna) erneut schwer verletzt

Bei seinem Crash im dritten Youngsters-Rennen im Rahmen der ADAC MX Masters im französischen Bitsch zog sich der deutsche SixtySeven Husqvarna Pilot Jan Krug eine schwere Wirbelverletzung zu.

Schon im vergangenen Jahr zog sich der deutsche Youngsters-Pilot Jan Krug (SixtySeven Racing Husqvarna) in Gaildorf eine schwere Armverletzung zu, so dass er monatelang ausfiel.

Im zweiten Youngsters-Rennen von Bitsch am vergangenen Wochenende zog der den Holeshot und wurde Dritter. «Ich konnte zeigen, dass meine körperliche Fitness und mein Fahren wieder auf einem top Stand sind», erklärte der 20-Jährige.

Im dritten Lauf ereignete sich das Drama. Jan erklärt: «Ich ging auf Rang 7 in die erste Kurve und in den Whoops fuhr mir ein anderer Fahrer ins Hinterrad, so dass ich stürzte. Hinter mir sind dann gleich mehrere Fahrer über meinen Nacken und Rücken gefahren. Ich habe sofort gemerkt, dass sich alles versteift. Zuerst konnte ich nicht einmal aufstehen. Nach kurzer Zeit ging das wieder, aber Nacken und Rücken haben sich nicht gut angefühlt. Ich bin in Frankreich ins Krankenhaus gebracht worden, wo ein Bruch des Halswirbels C6 diagnostiziert wurde. Am selben Abend wurde ich nach Saarbrücken verlegt, wo ich am Montag operiert wurde.»

Der Wirbel wurde so stark beschädigt, dass sowohl der Wirbelkörper als auch die Bandscheiben operativ entfernt werden mussten. «Der Halswirbel wurde komplett entfernt durch einen künstlichen Wirbelkörper ersetzt», erklärt Krug. «Die Bandscheibe über und unter dem Wirbel mussten ebenfalls ersetzt werden.»

Die Operation verlief gut. Jan hat keine Lähmungserscheinungen. Wie sich dieser Eingriff künftig auf seine Beweglichkeit auswirken wird, scheint im Moment noch unklar zu sein. Krug zeigt sich aber vorsichtig optimistisch: «Stand jetzt bin ich guter Dinge, dass alles wieder in Ordnung kommt. Wie lange es dauert, wird sich herausstellen, aber ich freue mich auf nächstes Jahr, mit vollem Einsatz fahren zu können und hoffe auf eine verletzungsfreie Saison.»

Im Namen aller Leser von SPEEDWEEK.com wünschen wir Jan Krug von dieser Stelle aus vollständige und schnellstmögliche Genesung!