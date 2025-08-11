Max Nagl (Triumph) erklärt seine massiven Probleme

Die Ursache für den plötzlichen und drastischen Leistungsverlust von Max Nagl wurde nun gefunden. Es handelt sich um eine Staphylokokken-Infektion aus dem Jahre 2019, die wieder ausgebrochen ist.

Niemand konnte die plötzlichen und drastischen Leistungseinbrüche von Max Nagl (Triumph) erklären, die beim 5. Meisterschaftslauf in Tensfeld und noch heftiger am vergangenen Wochenende in Gaildorf zu beobachten waren. Zur Erinnerung: Nagl verlor nach Platz 14 im dritten Lauf von Gaildorf das Red Plate des Meisterschaftsführenden.

Heute (11. August 2025) erklärte sich Max und die Nachrichten sind niederschmetternd: «2019 habe ich mir bei meiner Knieoperation eine Staphylokokken-Infektion eingefangen. Das war eine lebensbedrohliche Begegnung und zwang mich, meine MXGP-Karriere aufzugeben. Ich habe eine sehr aggressive Antibiotika-Behandlung durchgemacht, die ich nicht einmal meinen ärgsten Feinden wünsche. Dieses Bakterium bleibt im Körper und kann jederzeit wieder aufflammen. Vor Tensfeld ist es dann passiert. Das Ergebnis ist ein viel zu hoher Blutdruck, Hyperventilation, Muskelschmerzen und ein totaler Energieverlust.

Nach mehreren Terminen mit Herzecho, Bluttests und Lungentests wurde nun herausgefunden, dass diese Infektion die Ursache für meine Symptome ist. Zwischen Tensfeld und Gaildorf durfte ich nicht trainieren, vor allem kein Fahrtraining. Obwohl ich in Behandlung war, hat sich aber nicht viel geändert.

Ich werde nun weiterhin kontrolliert und hoffe, dass ich beim nächsten Rennen wieder zu meiner normalen Fitness zurückkehren kann, obwohl es im Moment wenig realistisch erscheint. Im Moment möchte ich mich bei allen bedanken, die mir in den letzten Wochen zur Seite standen: Meiner Familie, meinen Freunden, meinem Team und meinen Sponsoren. Ich gebe noch nicht auf, es ist nur ein Umweg auf dem Weg zum Ziel.»

Der 7. Lauf der ADAC MX Masters findet in knapp drei Wochen, am 30. und 31. August, im französischen Bitche statt. Im Namen aller Leser von SPEEDWEEK.com wünschen wir Max Nagl von dieser Stelle aus best- und schnellstmögliche Genesung!