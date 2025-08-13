Max Nagl (Triumph): «Aufgeben war keine Option»

Trotz seiner akuten Staphylokokken-Infektion konnte Max Nagl (Triumph) beim 6. Lauf der ADAC MX Masters im schwäbischen Gaildorf wichtige 32 Punkte mitnehmen. Jetzt geht es um die Bekämpfung des Infekts.

Angesichts der Umstände ging der 6. Lauf der ADAC MX Masters für Tabellenführer und Titelverteidiger Max Nagl (Triumph) sogar noch einigermaßen glimpflich aus. Selbst für die fittesten Fahrer war die Hitzeschlacht am vergangenen Wochenende ein harter Test für die physische Belastbarkeit.

Max Nagl hatte aber noch mit einem zusätzlichen und weitaus größeren Problem zu kämpfen: Seit Wochen plagt ihn eine besonders heimtückische Art einer Staphylokokken-Infektion - Staphylococcus aureus. Dieser bakterielle Infekt behindert den Blutsauerstoffhaushalt und damit die körperliche Leistungsfähigkeit. Trotz erheblicher Einschränkungen kam ein Startverzicht für Nagl nicht in Frage. Mit cleverer Reifenwahl und außergewöhnlicher Willenskraft stellte er sich der Hitzeschlacht und wurde mit zwei Top-10-Platzierungen sowie dem zehnten Gesamtrang belohnt.

«Aufgeben ist keine Option», erklärte der Deutsche. «Unter diesen Umständen war es ein noch härteres Wochenende als sonst, aber wir konnten wertvolle Punkte mitnehmen.»

Teamchef Niklas Raths hebt Nagls Kampfgeist hervor: «Dieses Wochenende hat eindrucksvoll gezeigt, wie viel Wille und Leidenschaft in unserem Team steckt. Max hat sich trotz gesundheitlich schwieriger Bedingungen durchgebissen und seine Chancen in der Meisterschaft offen gehalten.»

Zweieinhalb Wochen bleiben Max Nagl jetzt, um mit medizinischer Unterstützung die Probleme in den Griff zu bekommen. Nagl hat nach dem Gaildorf-Wochenende zwar das Red Plate des Tabellenführers an Roan van de Moosdijk (KTM) verloren, aber sein Rückstand beträgt nur 4 Zähler.

Der 7. und vorletzte Lauf der Saison findet am 30.-31. August im lothringischen Bitche statt, wo die ADAC MX Masters ihr Frankreich-Debüt geben werden.

Ergebnis ADAC MX Masters Gaildorf:



1. Maximilian Spies (D), KTM, 4-4-1

2. Jordi Tixier (F), Honda, 2-5-2

3. Roan van de Moosdijk (NL), KTM, 1-2-8

4. Marcel Stauffer (A), KTM, 7-1-4

5. Noah Ludwig (D), KTM, 3-3-7

6. Jörgen Matthias Talviku (EST), Yamaha, 5-6-3

7. Kevin Brumann (CH), Husqvarna, 6-9-5

8. Jere Haavisto (FIN), KTM, 8-12-6

9. Tomas Kohut (SK), KTM, 12-8-10

10. Max Nagl (D), Triumph, 10-7-14

Tabellenstand nach Runde 6 von 8:



1. Roan van de Moosdijk (NL), KTM, 330 Punkte

2. Max Nagl (D), Triumph, 326, (-4)

3. Maximilian Spies (D), KTM, 308, (-22)

4. Jörgen Matthias Talviku (EST), Yamaha, 285, (-45)

5. Noah Ludwig (D), KTM, 257, (-73)

6. Marcel Stauffer (A), KTM, 206, (-124)

7. Jere Haavisto (F), KTM, 181, (-149)

8. Nico Koch (D), KTM, 127, (-203)

9. Jakub Teresak (CZ), Honda, 144, (-186)

10. Emil Weckman (FIN), Yamaha, 130, (-200)