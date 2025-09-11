Anmelden Registrieren Einstellungen Abonnements & Käufe Abmelden
MotoE-Blamage: Nach dieser Saison ist Schluss

Alterslimit des Youngster Cups auf 23 Jahre angehoben

Von Thoralf Abgarjan
Das Alterslimit beim ADAC MX Youngster Cup wird auf 23 Jahre angehoben
© ADAC

Das Alterslimit der Teilnahme am ADAC MX Youngster Cup wird ab dem kommenden Jahr von 21 auf 23 Jahre angehoben und damit an das Reglement der MX2-WM angepasst.
Das bisherige Alterslimit von 21 Jahren wird im ADAC MX Youngster Cup um zwei Jahre angehoben: Künftig sind Fahrer bis einschließlich 23 Jahren start- und wertungsberechtigt. Nach zwei Meisterschaftsgewinnen im ADAC MX Youngster Cup muss der Fahrer im Folgejahr in die ADAC MX Masters-Klasse aufsteigen.

Damit wird das Reglement an die in der MX2-WM gültige Regelung angepasst. Die frühe Ankündigung soll Teams, Fahrern und Sponsoren frühzeitig Planungssicherheit geben.

«Aufgrund dieser Anpassung müssen junge Talente, die bis zu einem Alter von 23 Jahren in der MX2-Weltmeisterschaft antreten möchten, nicht frühzeitig in die 450 ccm Klasse wechseln. Sie können weiterhin im ADAC MX Youngster Cup auf den gewohnten 250 ccm-Maschinen starten und sich körperlich sowie fahrtechnisch in einem angemessenen Tempo weiterentwickeln», heißt es in der Mitteilung weiter.

