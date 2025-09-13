Jordi Tixier (Honda) gewinnt Samstagsrennen

Der französische KMP Honda-Pilot Jordi Tixier gewann den Auftakt des Saisonfinales der ADAC MX Masters in Holzgerlingen vor Roan van de Moosdijk, der damit wieder die knappe Tabellenführung übernehmen konnte.

Samstagsrennen zum Saisonfinale der ADAC MX Masters in Holzgerlingen: Der österreichische Osicka KTM-Pilot Marcel Stauffer legte im Zeittraining die schnellste Rundenzeit vor und startete von der Pole-Position.

Den Holeshot zog dann jedoch der französische KMP-Honda-Pilot Jordi Tixier. Maximilian Spies und Marcel Stauffer gingen aber umgehend am Franzosen vorbei. Danach entbrannte ein heißes Duell zwischen dem führenden Spies und Stauffer, der seinerseits den Platz an der Sonne wollte. Stauffer ging vorbei, doch Spies konterte umgehend mit einem harten Manöver. In der 5. Runde war Stauffer erneut am Hinterrad von Spies. In einer 90-Grad-Rechtskurve stach Stauffer innen hinein, touchierte Spies, der seinerseits die Spurrinne verlor, sodass Stauffer wieder in die KTM des Deutschen krachte. Spies ging zu Boden. Stauffer blieb an der KTM von Spies hängen und fiel auf Platz 3 zurück.

Der gestürzte Maximilian Spies musste zuerst sein Motorrad umdrehen, bevor er auf Platz 5 weiterfahren konnte. Jordi Tixier erbte kampflos die Führung und hatte danach an der Spitze freie Fahrt. Er gewann das Rennen mit 5,9 Sekunden Vorsprung vor Roan van de Moosdijk (KTM).

Tabellenführer Max Nagl (Triumph) erwischte auf Platz 6 keinen optimalen Start. In der Anfangsphase überholte er Tim Koch (Husqvarna) und profitierte später vom Sturz von Max Spies. Am Ende kam er auf Rang 4 ins Ziel und büßte damit gegenüber seinem Verfolger Roan van de Moosdijk 4 Punkte ein. Ins Rennen ging Nagl mit einem Vorsprung von 3 Punkten. Das bedeutet, dass Roan van de Moosdijk jetzt wieder mit einem Zähler Vorsprung die Tabellenführung übernommen hat.

Vor den letzten beiden Rennen der Saison bleibt es also weiterhin extrem spannend.

Samstagsrennen ADAC MX Masters Holzgerlingen:



1. Jordi Tixier (F), Honda

2. Roan van de Moosdijk (NL), KTM

3. Marcel Stauffer (A), KTM

4. Max Nagl (D), Triumph

5. Maximilian Spies (D), KTM

6. Peter König (D), KTM

7. Noah Ludwig (D), KTM

8. Mike Gwerder (CH), KTM

9. Jacub Teresak (CZ), Honda

10. Tim Koch (D), Husqvarna