MXoN: Australien sagt Teilnahme offiziell ab 07.09.2021 - 19:55 Von Thoralf Abgarjan

© Honda Hunter und Jett Lawrence dürfen nicht am MXoN 2021 teilnehmen

Die Absage von Australien kam nach dem Ausscheiden der beiden in den USA startenden Lawrence-Brüdern nicht unerwartet. Nun ist es offiziell: Australien nimmt nicht am Motocross der Nationen in Mantova teil.