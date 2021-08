MXoN: Dänemark nominiert starkes Team

Mit Husqvarna Werksfahrer Thomas Kjer Olsen, Mikkel Haarup (Kawasaki/MX2) und Bastian Bøgh Damm (KTM/OPEN) schickt Dänemark m 26. September ein starkes Aufgebot zum Motocross der Nationen nach Mantova.

Dänemark hat seine Nationalmannschaft für das Motocross der Nationen am 26. September im italienischen Mantova nominiert. Nach dem Stand der Dinge darf sich die Mannschaft neben dem niederländischen, dem französischen, dem US-Team und Australien zum erweiterten Favoritenkreis zählen, denn beim MXoN zählt allein die geschlossene Mannschaftsleistung.

Mit Husqvarna Werksfahrer Thomas Kjer Olsen schickt die dänische Föderation einen starken MXGP-Piloten ins Rennen. F&H Kawasaki-Pilot Mikkel Haarup zeigte in den letzten Rennen einen klaren Aufwärtstrend in der MX2-Klasse und Bastian Bøgh Damm kann an guten Tagen in den Bereich der Top-10 fahren.

Das ist die dänische Nationalmannschaft für das MXoN 2021:

MXGP:Thomas Kjer Olsen

MX2: Mikkel Haarup

OPEN: Bastian Bøgh Damm