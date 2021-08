Deutschland Grand-Prix: Stand der Dinge, mit Video

Die Vorbereitungen für den Deutschland-Grand-Prix am 2.-3. Oktober im legendären Talkessel von Teutschenthal laufen bereits auf Hochtouren. Für die Zuschauer werden in diesem Jahr neue Parkmöglichkeiten geschaffen.

Die Organisatoren des veranstaltenden MSC Teutschenthal sind guter Dinge, den Grand-Prix Of Germany am 2. bis 3. Oktober im legendären Talkessel von Teutschenthal mit Zuschauerpräsenz stattfinden zu lassen. Die Vorbereitungen laufen bereits auf Hochtouren. Jedes Wochenende sind die Mitglieder des MSC Teutschenthal an der Strecke, um die Herausforderungen einer Großveranstaltung unter Pandemiebedingungen zu stemmen.

«Der Vorverkauf hat begonnen», erklärt der Vorsitzende des MSC Teutschenthal, Jens-Uwe Jahnke. «Die Karten aus dem Vorjahr behalten ihre Gültigkeit. Das Hygienekonzept wurde abgenommen, aber ab dem 16. September tritt eine neue Eindämmungsverordnung in Kraft. Dann erst werden wir sehen, wie viele Zuschauer wir einlassen dürfen. Wir hoffen natürlich auf möglichst viele, denn wir brauchen die Zuschauer, um diese Aufgabe zu stemmen.»

Speziell für den Deutschland-Grand-Prix wurde eine neue Internetseite eingerichtet, www.mxgp-germany.de, auf der ausschließlich Informationen für die Besucher des Grands-Prix zu finden sind. Dort können auch die Tickets erworben werden.

Der Große Preis von Deutschland wird das Motocross-Highlight im gesamten deutschsprachigen Raum und eines der hochkarätigsten Rennen im WM-Kalender werden. So hoffen die Veranstalter, dass besonders auch die Gäste aus der Schweiz und Österreich den Weg in den Talkessel finden, um Fahrer wie Jeremy Seewer oder René Hofer hautnah und live erleben zu können.

Seitens der Organisation wird alles getan, um den Zuschauern trotz der erschwerten Pandemiebedingungen ein unvergessliches Erlebnis zu bieten. Die Parkplätze befinden sich in diesem Jahr noch dichter an der Strecke. «Dafür bauen wir gerade einen ganz neuen Eingangsbereich im hinteren Streckenteil», erklärt Jahnke. «Während der gesamten Zeit werden an mehreren Stellen des Geländes Corona-Teststationen vorhanden sein.»