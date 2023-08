SidecarCross-WM Loket: Doppelsieg für Vanluchene

Beim drittletzten Event der Motocross-Gespann-WM in Tschechien konnten Marvin Vanluchene/Nicolas Musset ihre Verfolger Etienne Bax/Ondrej Cermak zweimal besiegen und kommen damit dem Titel ein gutes Stück näher.

Hochsommerliche Temperaturen und eine konditionell anspruchsvolle Strecke verlangten den Teams im tschechischen Loket einiges ab. Schon in den Qualirennen ließen die beiden verbliebenen Titelaspiranten keine Zweifel daran, dass sie auch bei diesem Hitze-Grand-Prix dominieren würden. Da exakt 30 Teams angetreten waren, hatten alle sechs deutschen Gespanne ebenso wie die Österreicher Ewald Schönhofer/Ralf Schimpel einen Startplatz sicher. Für die einzigen Schweizer Marco Heinzer/Ruedi Betschart war das ohnehin keine Frage.

Beide Starts gewannen Marvin Vanluchene/Nicolas Musset. Die Titelverteidiger Etienne Bax/Ondrej Cermak klebten den Tabellenführern im ersten Lauf bis ins Ziel am Hinterrad, hatten aber keine Chance zum Überholen. Im zweiten Durchgang zunächst das gleiche Spiel, aber dann verzichtete Bax auf weitere Attacken. Somit reisen Vanluchene /Musset mit 24 Punkten Vorsprung auf ihre Verfolger zum vorletzten GP nach Rudersberg (16./17. September), der Titelkampf bleibt spannend.

Koen Hermans/Ben van den Boogart waren schon nach ihrer Nullrunde in England aus dem Rennen um WM-Gold. Diesmal bremste sie ein Elektrikdefekt im Quali-Rennen ein. Mit Starts aus der zweiten Reihe rückten Podiumplätze in weite Ferne. Auch Gert van Werven mit Ersatzmann Aivar van de Wiel büßten wegen eines technischen Defekts Punkte ein. Starke Auftritte hatten Brett Wilkinson/Joe Millard als Gesamtdritte sowie Daniels und Bruno Lielbardis. Wenn den jungen Letten im ersten Lauf nicht der Kühlerdeckel weggeflogen wäre, hätte ihre Bilanz noch besser ausgesehen. Bei Justin Keuben dürfte im zweiten Lauf eher die Kühlung des Beifahrers versagt zu haben. Dion Rietman fiel aus dem Boot, ohne dass sein Fahrer dies sofort bemerkte.

Im Duell Heinzer/Betschart und Prümmer/Lebreton um den achten WM-Rang konnten die Eidgenossen Boden gutmachen. Nach wie üblich starken Starts musste der immer noch von einer Grippe angeschlagene Prümmer im Laufe der Rennen einigen Konkurrenten den Vortritt lassen, während die in der Qualifikation gestürzten Schweizer auch nach einem suboptimalen zweiten Start stark auftrumpften.

Zu den beständigen Punktesammlern gehörten wiederum Joshua und Noah Weinmann. Lukas Erlecke und Aushilfs-Beifahrer Gordon Bothur glänzten im zweiten Lauf mit Platz 14 Auch Christian Hentrich/Simon Lenz sammelten ihre ersten WM-Punkte, nachdem im ersten Durchgang die Benzinpumpe streikte.

Leer gingen Adrian Peter/Joel Hoffmann aus, nachdem sie im Qualirennen auf aussichtsreicher Position von einem gegnerischen Team abgeräumt wurde. Zum verletzten Fuß von Fahrer Peter kam nun noch ein lädierter linker Arm. Umso mehr wissen die WM-22. die Rennpause bis Rudersberg zu schätzen. Nick Uhlig/Nick Kutschke und Patrick Hengster/Celina Jahn schafften es in beiden Läufen ebenfalls nicht in die Punkteränge. Zum Trost für die zähe Beifahrerin: Ihre französische Beifahrer-Kollegin Clementine Thamri verpasste mit Fahrer Charly Bonnet ebenfalls die Top-Twenty. Nun hat der WM-Zirkus vier Wochen Auszeit bis zum zweiten Deutschland-GP in Rudersberg. Infos: msc-wieslauftal.de

Resultate Motocross-Gespann-WM Loket/CZ:

1. Lauf: 1. Vanluchene/Musset (B/F), VMC-Zabel. 2. E. Bax/O. Cermak (NL/CZ), WSP-Husqvarna. 3. J. Keuben/Rietman (NL), VMC-Zabel. 4. Heinzer/R. Betschart (CH), VMC-KTM. 5. Wilkinson/Millard, (GB), WSP-AMS. 6. Prümmer/Lebreton, (D/F), WSP-KTM. 7. Sanders/Rostingt (B/F), WSP-Mega. 8. D. Lielbardis/B. Lielbardis (LV), WSP-Mega. 9. Foden/Humphrey (GB), WSP-AMS. 10. Hermans/van den Bogaart (NL), WSP-AMS. 11. K. Prunier/E. Prunier (F), WSP-Zabel. 12. Gert van Werven/A. van de Wiel (NL), WSP-TM. 13. T. Leferink/S. Leferink (NL), VMC-Husqvarna. 14. J. Weinmann/N. Weinmann (D), VMC-KTM. 15. Wijers/L. van de Putten (NL), VMC-Zabel. 16. T. van der Lagemaat/van Hal (NL), VMC-Mega. 17. A. Devoldere/Tourbier (F), WSP-Zabel. 18. Wisselink/Vincent (NL), WSP-Zabel. 19. Chanteloup/Chopin (F), WSP-Zabel. 20. Erlecke/Bothur (D), WSP-KTM. 23. Peter/J. Hoffmann (D), VMC-Zabel. 24. Uhlig/Kutschke (D), WSP-Mega. 26. Hengster/Jahn (D), WSP-Zabel. 28. Schönhofer/Schimpel (A), VMC-Mega. 29. Hentrich/Lenz (D), VMC-KTM.



2. Lauf: 1. Vanluchene. 2. Bax. 3. Lielbardis. 4. Wilkinson. 5. Prunier. 6. Heinzer. 7. Prümmer. 8. J. Keuben. 9. Foden. 10. Hermans. 11. Sanders. 12. Weinmann. 13. Van de Lagemaat. 14. Erlecke. 15. Wisselink. 16. Wijers. 17. Leferink. 18. Chanteloup. 19. Hentrich. 20. Polivka/Zatloukal (CZ), Zabel. 21. Peter. 24. Hengster. 28. Uhlig. 29. Schönhofer.



WM-Stand nach 24 von 28 Läufen: 1. Vanluchene, 496 Punkte. 2. Bax 472. 3. Hermans 367. 4. Wilkinson 322. 5. Lielbardis 307. 6. J. Keuben 302 7. Sanders 260. 8. Prümmer 246. 9. Heinzer 235. 10. Van Werven 168. 19. Weinmann 83. 22. Peter 45. 27. Weiss 26. 36. Käser 11. 44. Erlecke 8. 52. Blank, Uhlig und Hentrich je 2.