SidecarCross-WM Kramolin: Laufsieg für Weiss/Schneide

Für die deutschsprachigen Spitzengespanne verlief der Auftakt der SidecarCross-WM 2025 in Tschechien hoffnungsvoll. Mit starken Leistungen übernahmen Koen Hermans/Ben van den Bogaart die Tabellenführung.

Wie zu erwarten, nutzten nahezu alle Top-Teams der Deutschen Meisterschaft die Chance auf eine Teilnahme am Grand Prix in Kramolin. Lediglich Jan Hoormann musste absagen, weil Beifahrer Andy Schlinnertz nach seiner Verletzung von Kamp-Lintfort weiterhin nicht einsatzbereit war. André Knübben/Florian Plettke scheiterten denkbar knapp als Siebte im Last Chance, Pierre Seifert/Paul Kinder schieden hier als Zwölfte aus. Die beiden schweizerischen Teams ereilte das gleiche Schicksal: Die Plätze acht für David Bolliger/William Leutwyler und dreizehn für Ronny Gloor/Kenneth Lukas Soller reichten nicht zur Teilnahme an den Wertungsläufen.

In den Quali-Runden dominierten die Favoriten Koen Hermans/Ben van den Bogaart und Marvin Vanluchene/Nicolas Musset. In Gruppe eins holten Joshua und Noah Weinmann als Siebte einen Platz in der ersten Startreihe, mit den Rängen drei und vier in Gruppe zwei sicherten sich Tim Prümmer/Jarno Steegmans und Benny Weiss/Patrick Schneider noch bessere Ausgangspositionen. Weiterhin qualifizierten sich Leon Hofmann/Julian Zimmermann, Nick Uhlig/Philipp Oettel und Patrick Hengster/Celina Jahn direkt, während Adrian Peter/Joel Hoffmann nach Kupplungsproblemen ebenso wie Lukas Erlecke/Leon Freygang den Umweg über das Last-Chance nehmen mussten.

Beim ersten Start setzten sich zunächst Prümmer/Steegmans an die Spitze. Doch dann zogen Hermans/van den Bogaart sowie die Prunier-Brüder Kilian und Evan vorbei. Vanluchene/Musset konnte das deutsch-belgische Duo im Kampf um den dritten Podestplatz jedoch unter Kontrolle halten. Weiss/Schneider waren weniger gut vom Startgitter weggekommen, fuhren dann aber auf den neunten Rang vor.

Unglücklicher lief es für die Weinmann-Brüder. Ohnehin schon schlecht gestartet, wurden sie durch eine Karambolage zwischen Jason van Daele/Loet van der Putten und Hengster/Jahn aufgehalten. Leon Hofmann bremste seinen Motor am Start aus, fuhr aber dann vom letzten auf den 24. Rang vor. Dagegen musste Peter bereits nach zwei Runden aufgeben. „Plötzlich machte der Motor einen Riesenknall und klapperte anschließend“, schildert Beifahrer Hoffmann. Glücklicherweise hatte das Team ein Ersatztriebwerk im Gepäck. Mit Thom van de Lagemaat verpasste Beifahrer Justin Blume die Punkteränge als 21. vor Uhlig/Oettel knapp.

Im zweiten Durchgang fanden die Schnellstarter Prümmer/Steegmans mit Weiss/Schneider ihre Meister. Die Vorarlberger setzten sich direkt an die Spitze und führten bis ins Ziel. Zuletzt gewannen aus österreichischer Sicht Karl Fussenegger/Josef Meusburger vor 31 Jahren den GP-Auftakt im schweizerischen Wohlen. Hermans klemmte diesmal zunächst im Mittelfeld fest, konnte dann aber auf den zweiten Platz vorfahren. Dagegen fielen die Lielbardis-Zwillinge Daniels und Bruno mit defekter Hinterradbremse zurück.

Während die Weinmänner nach abermals schwachem Start noch Rang dreizehn retteten, büßte Prümmer zwei Plätze ein: „Zwei Runden vor Schluss habe ich den Motor ausgebremst und damit unnötig Punkte liegen gelassen“, gestand er selbstkritisch. Mit neuem Triebwerk schafften es Peter/Hoffmann diesmal in die Punkteränge. Auch Hofmann/Zimmermann sammelten ihren ersten WM-Zähler.

Der nächste Grand Prix findet am Wochenende vom 24./25. Mai im englischen Foxhill statt. Eine Woche später geht es im südbadischen Schopfheim mit der Deutschen Meisterschaft weiter. Infos: msc-schopfheim.de.

Resultate Motocross-Gespann-WM Kramolin/CZ:



1. Lauf: 1. Hermans/van den Bogaart (NL), WSP-Mega. 2. K.Prunier/E.Prunier (F), WSP-Zabel. 3. Prümmer/J.Steegmans (D/B), VMC-AMS. 4. Vanluchene/Musset (B/F), VMC-Zabel. 5. J.Keuben/Rietman (NL), VMC-AMS. 6. T.Leferink/S.Leferink (NL), VMC-KTM. 7. D.Lielbardis/B.Lielbardis (LV), WSP-Mega. 8. Wilkinson/J.Millard, (GB), WSP-Husqvarna. 9. Weiss/Schneider (A), VMC-Zabel. 10. Wijers/van Hal (NL), VMC-Zabel. 11. Sanders/Vincent (B/NL), WSP-Mega. 12. D.Willemsen/Gabor (NL/CZ), WSP-Husqvarna. 13. S.Brown/Grahame (GB), WHT-Husqvarna. 14. Van Daele/van der Putten (B/NL), VMC-Zabel. 15. Hodges/Henderson (GB), WSP-Husqvarna. 16. J.Weinmann/N.Weinmann (D), VMC-AMS. 17. Gordejev/Lebreton (EST/F), WSP-Husqvarna. 18. A.Devoldere/Tourbier (F), WSP-Zabel. 19. K.Grondman/Wesselink (NL), VMC-Zabel. 20. R.Chanteloup/J.Chanteloup (F), VMC-Husqvarna. 22. Uhlig/Oettel (D), WSP-Mega. 24. Hofmann/Zimmermann (D), VMC-Mega. 26. Hengster/Jahn (D), VMC-KTM. 28. Erlecke/Freygang (D), VMC. 29. Peter/Hoffmann (D), VMC-Husqvarna.



2. Lauf: 1. Weiss. 2. Hermans. 3. Vanluchene. 4. Prunier. 5. Wilkinson. 6. Prümmer. 7. Leferink. 8. Sanders. 9. Keuben. 10. S.Brown. 11. Wijers. 12. Hodges. 13. Weinmann. 14. D.Willemsen. 15. Lielbardis. 16. J.Brown/De Laat (GB/NL), VMC-Zabel. 17. T.van der Lagemaat/Blume (NL), VMC-Mega. 18. Grondman. 19. Peter. 20. Hofmann. 23. Uhlig. 24. Erlecke. 26. Hengster.



WM-Stand nach 2 von 18 Läufen:



1. Hermans 52 Punkte. 2. Prunier 44. 3. Vanluchene 43. 4. Weiss 39. 5. Prümmer 38. 6. Wilkinson 32. 7. Leferink 31. 8. Keuben 29. 9. Lielbardis 24. 10. Sanders 23. 15. Weinmann 13. 22. Peter 2. 23. Hofmann 1