SidecarCross-DM Hänchen: Auftaktsieg für Lielbardis

Erwartungsgemäß dominierten Vizeweltmeister Daniels und Bruno Lielbardis beim Auftakt der SidecarCross-DM in Hänchen das Geschehen. Tim Prümmer/Jarno Steegmans hatten die restliche Konkurrenz ebenfalls unter Kontrolle.

Eigentlich hatten im Vorderfeld ebenfalls die Österreicher Benny Weiss/Patrick Schneider mitkämpfen wollen. «Leider lag ein Teil unseres Teams letzte Woche flach. Blödes Timing», ließ Fahrer Weiss wissen. So machten die beiden weiteren Top-10-Teams der letztjährigen WM unter sich aus. Im ersten Lauf setzten sich die Lielbardis-Twins direkt an die Spitze, während Tim Prümmer/Jarno Steegmans an dritter Stelle aus der Startkurve düsten. «Bis wir auf zwei vorgefahren sind, hatte Lielbardis schon zehn Sekunden Vorsprung.»

Dahinter mussten Adrian Peter/Joel Hoffmann den Weinmann-Brüdern den Vortritt lassen. Joshua und Noah konnten nach einem suboptimalen Start bald in die Spitzengruppe vorstoßen. Im zweiten Lauf ein ähnliches Bild. Wieder zogen die Letten auf und davon, das deutsch-belgische Duo folgte. «Die waren einfach etwas schneller», hielt Prümmer lapidar fest. Nun dürften weder er noch die Zwillinge für den DM-Titel infrage kommen, da beide nicht die komplette Serie bestreiten wollen. Anders jedoch die Teams Weinmann und Peter, die beide als Haupt-Anwärter für die Meisterschaft gelten. Hinter ihnen sammelten Lukas Erlecke/Leon Freygang Leon Hofmann/Julian Zimmermann und Nick Uhlig/Philipp Oettel fleißig Punkte. Patrick Hengster wurde wie schon in Oss vom Meisterbeifahrer Justin Blume unterstützt.

Pech für Jan Hoormann/Andy Schlinnertz im ersten Lauf: «Der Deko-Hebel hatte sich verabschiedet.» Im zweiten Durchgang traf es den zuvor fünftplatzierten André Knübben ärger. Beifahrer Florian Plettke verletzte sich am Knie und musste nach drei Runden aufgeben. Ob er in zwei Wochen beim DM-Rennen in Heidenheim-Schaitheim wieder fit ist, wird sich nach Konsultation eines Arztes klären.

Vor allem im Hinblick auf die Sandstrecken der Weltmeisterschaft gilt Hänchen immer als probate Trainingsmöglichkeit. Doch wünschten sich die Spitzengespanne einmal mehr, dass die Piste sich an einigen Schlüsselstellen als konsequenter präpariert präsentiert. Im schwäbischen Schnaitheim erwartet der DM-Zirkus zur 50. Jubiläums-Veranstaltung des MSC dann eine harte Bahn. Wenn auf der Alb nicht wieder der Winter zurückkehrt. Weitere Infos: msc-schnaitheim.de.

Resultate Motocross-Gespann-DM Hänchen/D:

1. Lauf: 1. D.Lielbardis/B.Lielbardis (LV), WSP-Mega. 2. Prümmer/J.Steegmans (D/B), VMC-AMS. 3. J.Weinmann/N.Weinmann (D), VMC-AMS. 4. Peter/Hoffmann (D), VMC-Husqvarna. 5. A.Knübben/Plettke (D), WSP-KTM. 6. Uhlig/Oettel (D), WSP-Mega. 7. Erlecke/Freygang (D), VMC. 8. Hofmann/Zimmermann (D), VMC-Mega. 9. Hengster/Blume (D), VMC-KTM. 10. Prokesch/N.Kutschke (D), VMC-Zabel. 11. N.Häcker/J.Häcker (D), VMC. 12. Seifert/Kinder (D), VMC. 13. Schröder/Wegner (D), WSP. 14. E.Herz/H.Herz (D), VMC. 15. U.Kutschke/T.Kutschke (D), WSP. 16. Schellmann/Decker (D), VMC. 17. Uekermann/Hink (D), WSP. 18. J.Hoormann/Schlinnertz (D), VMC-Zabel.



2. Lauf: 1. Lielbardis. 2. Prümmer. 3. Weinmann. 4. Peter. 5. Erlecke. 6. Hofmann. 7. Uhlig. 8. Hengster. 9. Prokesch. 10. Hoormann. 11. Seifert. 12. Herz. 13. Schellmann. 14. Schröder. 15. Häcker. 16. Kutschke. 17. Ueckermann. 18. Knübben.



DM-Stand nach 2 von 16 Läufen: 1. Lielbardis 50 Punkte. 2. Prümmer 44. 3. Weinmann 40. 4. Peter 36. 5. Erlecke 30. 6. Uhlig 29. 7. Hofmann 28. Hengster 25. 9. Prokesch 23. 10. Knübben 20.