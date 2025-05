MX-ÖM 2025, Imbach: Durchmarsch von Michael Sandner

Während Michael Sandner beim Lauf der Motocross-ÖM in Imbach die MX2-Kategorie dominierte, gab es in der Open-Klasse spannende Kämpfe und Überraschungen.

Michael Sandner war in Imbach der Chef der MX2-Klasse und blieb in den Wachauer Weinbergen weiter ungeschlagen. Mit den Laufsiegen 5 und 6 führt der KTM-Pilot die ÖM-Wertung mit 150 Punkten an. Dieminger, bisher Zweiter, büßte durch einen Ausfall seine Verfolgerposition ein. Dadurch rückten die ausländischen Fahrer Nikolics (3/4) aus Ungarn und Milec (4/2) aus Slowenien auf. Zweitbester Österreicher ist der einzige Fantic-Fahrer im Feld, Marvin Salzer.

Spannende Kämpfe gab es in der Open-Klasse. Doch etwas überraschend gewann zunächst der Tscheche Rudolf Plch den ersten Lauf. ÖM-Leader Johannes Klein wurde als Zweiter abgewunken, vor Rauchenecker und Kratzer, womit vier verschiedene Fabrikate (KTM, Yamaha, Husqvarna, Honda) auf den ersten vier Rängen zu liegen kamen. Im zweiten Lauf ließ Klein nichts anbrennen. Obwohl Rauchenecker die gesamte Distanz in seinem Nacken hing, diktierte er das Tempo, sah das karierte Tuch als Erster und baute die ÖM-Führung leicht aus. Da Honda Fahrer-Pilot nur die Ränge 4 und 3 herausfahren konnte, überholte ihn Rauchenecker (3/2) in der Tabelle.

Ergebnisse Motocross-ÖM 2025 in Imbach

MX Open



1. Lauf: 1. Rudolf Plch (CZ) KTM. 2. Johannes Klein, KTM. 3. Pascal Rauchenecker, Husqvarna. 4. Michael Kratzer, Honda. 5. Adam Dusek (CZ), KTM. 6. Florian Hellrigl, KTM.



2. Lauf: 1. Klein. 2. Rauchenecker. 3. Kratzer. 4. Plch. 5. Dusek. 6. Hellrigl.



ÖM-Stand nach 3 Rennen: 1. Klein 144 Punkte. 2. Rauchenscker 126. 3. Kratzer 123. 4. Plch 111. 5. Hellrigl 100. 6. Salbrechter 61.

MX2



1. Lauf: 1. Michael Sandner, KTM. 2. Marvin Salzer, Fantic. 3. Boldizsak Nikolics (H), Yamaha. 4. Luka Milec (SLO), KTM. 5. Florian Dieminger, GasGas. 6.Ricardo Bauer, KTM.



2. Lauf: 1. Sandner. 2. Milec. 3. Salzer. 4. Nikolics. 5. Manuel Perkhofer, Yamaha. 6. Simon Breitfuss, KTM.



ÖM-Stand nach 3 Rennen: 1. Sandner 100 Punkte. 2. Milec 117. 3. Nikolics 109. 4. Salzer 103. 5. Lackner 96. 6. Dieminger 94.