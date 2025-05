SidecarCross Geisleden: Letztes Training vor WM-Start

Als Vorbereitung für den WM-Auftakt in Kramolin nahmen einige deutsche Teams das Rennen in Geisleden gerne wahr. Sogar die Österreicher Benny Weiss/Patrick Schneider und Justin Keuben/Dion Rietman aus den Niederlanden nu

Am Samstagabend schien es fast, als könne die Veranstaltung am Sonntag nicht stattfinden. Im benachbarten Heilbad Heiligenstadt sorgten starke Regenfälle für überflutete Straßen. Und auch der Weg zum Fahrerlager von Geisleden war unpassierbar. Doch mit bemerkenswertem Einsatz sorgten die Mitstreiter des MSC Geisleden sehr früh am Morgen dafür, dass die Akteure und Zuschauer zum Rennbeginn gute Streckenbedingungen vorfanden.

Einige Teams wie Erlecke/Freygang und Knübben/Plettke hatten die Einsatzbereitschaft des Veranstalters allerdings unterschätzt und waren vorzeitig abgereist. Dumm gelaufen, denn tatsächlich konnten die Rennen problemlos durchgeführt und als letzte Vorbereitung für den ersten Grand Prix am kommenden Wochenende im tschechischen Kramolin genutzt werden.

Kurz entschlossen waren auch Benny Weiss/Patrick Schneider aus Vorarlberg sowie Justin Keuben/Dion Rietman aus den Niederlanden angereist. Beide Teams erwiesen sich dann als die Haupt-Sieganwärter, wobei sie wie auch die anderen Akteure unnötige Risiken vermieden. Adrian Peter/Joel Hoffmann wollten ihr Material schonen und traten mit einem 450er-Standard-Single aus der Solo-Husqvarna an. Dessen Potential reichte immerhin, um vorne mitzumischen und Tagesdritte zu werden. Joshua und Noah Weinmann blieben beim zweiten Start mit abgestorbenem Motor am Gitter stehen und mussten das Feld von hinten aufrollen.

Mit von der Partie waren auch Marko Happich/Meinrad Schelbert, die nach 2005 mehrfach gemeinsam Top-Ten-Plätze in der WM einfuhren sowie Thomas Morch. Der zweimalige DM-Dritte ging den zweiten Lauf nach einem starken vierten Rang wiederum forsch an, wobei Nick Uhlig/Philipp Oettel zu Sturz kamen. Von den WM-Teilnehmern in Kramolin waren weiterhin Leon Hofmann/Julian Zimmermann sowie Patrick Hengster/Celina Jahn vertreten.

Tim Prümmer/Jarno Steegmans und Jan Hoormann/Andy Schlinnertz hatten für das Wochenende andere Trainingspläne. Tobias Hertfelder wollte ursprünglich mit Justin Blume in Tschechien antreten, doch der Deutsche Meister hat sich nun bei Thom van de Lagemaat als Vertretung für den verletzten Robbe de Veene verpflichtet. Aus der Schweiz werden Sven und Mark Buob, David Bolliger/William Leutwyler sowie Ronny Gloor/Kenneth Lukas Soller erwartet.

Wie in den vergangenen Jahren können die Fans, die in Kramolin oder bei den folgenden WSC-Grands Prix nicht vor Ort sind, die Rennen dennoch live verfolgen. Der Weekend Pass für Kramolin kostet 15,99 Euro, das Abo für alle Veranstaltungen inklusive des „SidecarCross and QuadCross of Nations“ 149,99 Euro. Wer nur die Rennen zum SQXON am 27.28.9. in Heerde/NL sehen möchte, ist für 18,99 Euro dabei. Weitere Infos: fim-moto.tv.

Resultate Gespanne Geisleden/D:

1. Lauf: 1. J.Keuben/Rietman (NL), VMC-AMS. 2. Weiss/Schneider (A), VMC-Zabel. 3. J.Weinmann/N.Weinmann (D), VMC-AMS. 4. Morch/S.Hildebrandt (D), 5. Peter/Hoffmann (D), VMC-Husqvarna. 6. Hofmann/Zimmermann (D), VMC-Mega. 7. Uhlig/Oettel (D), WSP-Mega. 8. Hengster/Jahn (D), VMC-KTM. 9. E.Herz/H.Herz (D), VMC. 10. Prokesch/N.Kutschke (D), VMC-Zabel. 11. Happich/Schelbert (D/CH), BMC-Zabel. 12. Schellmann/T.Moos (D), VMC.



2. Lauf: 1. Keuben. 2. Weiss. 3. Peter. 4. Hofmann. 5. Weinmann. 6. Hengster. 7. Herz. 8. Happich. 9. Schellmann. 10. Morch. 11. Schwerdt/L.Meyer (D), 12. M.Hoffmann/Laube (D).



Gesamt: 1. Keuben 50. 2. Weiss 44. 3. Peter 36. 4. Weinmann 36. 5. Hofmann 33. 6. Morch 29. 7. Hengster 28. 8. Herz 26. 9. Happich 23. 10. Schellmann 21