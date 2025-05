SidecarCross-WM Foxhill: Hermans baut Vorsprung aus

Auf der harten Bahn im südenglischen Foxhill waren Koen Hermans/Ben van den Bogaart beim Event der SidecarCross-WM 2025 unschlagbar. Wegen einer Fußfraktur von Beifahrer Jarno Steegmans musste das Team Prümmer zuschauen.

Zwar ließen die Prognosen englisches Regenwetter befürchten, doch tatsächlich konnte der zweite Grand Prix dieses Jahres bei guten Streckenbedingungen stattfinden. Was Tim Prümmer prinzipiell freute, denn die Bahn von Foxhill entsprach der Charakteristik, die er vom heimischen Kleinhau her bestens kannte. Doch sollte die Vorfreude nur bis zum Quali-Rennen währen. Beim Start geriet das Duo ins Getümmel, und Jarno Steegmans zog sich eine Fraktur am rechten Mittelfuß zu. Heilungsdauer voraussichtlich mindestens sechs Wochen. Ebenbürtiger Ersatz ist momentan nicht vakant. Was besonders schwer wiegt, da im Juni gleich drei WM-Rennen anstehen.

Während Koen Hermans/Ben van den Bogaart zwei ungefährdete Siege einfuhren und damit ihren Vorsprung in der Tabelle ausbauten, mussten einige Verfolger Einbußen hinnehmen. So wurden die Daniels und Bruno Lielbardis nach der Qualifikation um fünf Plätze zurückversetzt, weil ihr Auspuff zu laut war. Im ersten Lauf stürzten sie beim Angriff auf Michael Hodges/Ryan Henderson und verbogen ihr Gespann nachhaltig. Im zweiten Durchgang konnten die angeschlagenen lettischen Twins lediglich Schadensbegrenzung betreiben. Stephan Wijers fiel mit defektem Getriebe bereits nach zwei Runden aus, während sich Kilian und Evan Prunier im Kampf um den zweiten Rang gegen die Lokalmatadoren Brett Wilkinson/Joe Millard durchsetzen konnten.

Doch sollte auch die Freude der jungen Franzosen gedämpft werden, als sie im zweiten Lauf mit gebrochenem hinterem Federbein ausfielen. In der WM-Wertung profitieren davon Marvin Vanluchene/Nicolas Musset, obwohl sie beide Rennen ohne Podestplatz beendeten. Nach dem zweiten Lauf war das Podium komplett niederländisch besetzt: Hinter Hermans sahen Justin Keuben/Dion Rietman sowie Tim und Sem Leferink die Zielflagge.

Nicht ganz so perfekt wie beim WM-Auftakt in Tschechien lief es diesmal für Benny Weiss/Patrick Schneider. Nach Rang fünf in der Quali konnten die Vorarlberger jedoch in beiden Wertungsläufen wichtige Punkte sammeln.

Von den deutschen Teams hatten Joshua und Noah Weinmann die beste Ausbeute, obwohl sie wie die Letten nach der Quali bei der Phonmessung auffielen und aus der zweiten Reihe starten mussten. Allerdings gelangen diesmal die Starts besser. Weniger Glück hatten Adrian Peter/Joel Hoffmann. Der sechste Quali-Platz weckte Hoffnungen. Doch nach Rang 15 im ersten Lauf nahm Peter einen Sprung zu kurz und wurde vom Motorrad katapultiert. Während er sich eine Gehirnerschütterung zuzog, kam Hoffmann mit Prellungen davon.

Für Patrick Hengster/Celina Jahn lief die Reise auf die Insel ohne Zwischenfälle. Da ein Last-Chance-Rennen nicht notwendig wurde, war das gemischte Doppel als Gruppen-Zwölfte direkt qualifiziert und zog sich mit zwei 19. Plätzen achtbar aus der Affäre. Bleibt aus deutscher Sicht Justin Blume zu erwähnen, der mit Thom van de Lagemaat zweimal Rang 14 einfuhr. Der nächste GP findet in zwei Wochen im französischen Brou südwestlich von Paris statt. Für die DM-Teilnehmer steht bereits am kommenden Sonntag das dritte Rennen im südbadischen Schopfheim an. Info: msc-schopfheim.de

Resultate Motocross-Gespann-WM Foxhill/GB:

1. Lauf: 1. Hermans/van den Bogaart (NL), WSP-Mega. 2. K.Prunier/E.Prunier (F), WSP-Zabel. 3. Wilkinson/J.Millard, (GB), WSP-Husqvarna. 4. Vanluchene/G.Janssens (B), VMC-Zabel. 5. Sanders/Vincent (B/NL), WSP-Mega. 6. Weiss/Schneider (A), VMC-Zabel. 7. Hodges/Henderson (GB), WSP-Husqvarna. 8. T.Leferink/S.Leferink (NL), VMC-KTM. 9. S.Brown/S.Grahame (GB), WHT-Husqvarna. 10. J.Weinmann/N.Weinmann (D), VMC-AMS. 11. J.Keuben/Rietman (NL), VMC-AMS. 12. G.Carcreff/Hupon (F), VMC-Zabel. 13. Gordejev/Lebreton (EST/F), WSP-Husqvarna. 14. T.van der Lagemaat/Blume (NL/D), VMC-Mega. 15. Peter/Hoffmann (D), VMC-Husqvarna. 16. R.Chanteloup/J.Chanteloup (F), VMC-Husqvarna. 17. G.Kinge/J.Kinge (GB), WSP-KTM. 18. K.Grondman/Wesselink (NL), VMC-Zabel. 19. Hengster/Jahn (D), VMC-KTM. 20. B.Verhees/P.Verhees (NL), VMC-AMS.



2. Lauf: 1. Hermans. 2. Keuben. 3. Leferink. 4. Wilkinson. 5. Vanluchene. 6. Weinmann. 7. Hodges. 8. S.Brown. 9. Weiss. 10. D.Lielbardis/B.Lielbardis (LV), WSP-Mega. 11. Sanders. 12. Gordejev. 13. Carcreff. 14. Van de Lagemaat. 15. Chanteloup. 16. Campbell/Horton (GB), 17. Wijers/van Hal (NL), VMC-Zabel. 18. Kinge. 19. Hengster. 20. Williams/Watson (GB). 25. Peter.



WM-Stand nach 4 von 18 Läufen:

1. Hermans 107 Punkte. 2. Vanluchene 81. 3. Wilkinson 74. 4. Prunier 71. 5. Weiss u. Leferink je 67. 7. Keuben 63. 8. Sanders 52. 9. S.Brown 44. 10. Hodges 43. 11. Weinmann 39. 12. Prümmer 38. 16. Van de Lagemaat 19. 21. Peter 8. 26. Hengster 4. 28. Hofmann 1.