SX Stuttgart: Satte Rabatte für ADAC-Mitglieder 23.05.2025 - 15:23 Von ADAC

© ADAC Am 7. und 8. November 2025 findet das Supercross Stuttgart statt

Das ADAC Supercross in Stuttgart am 7. und 8. November 2025 in der Hanns-Martin-Schleyer-Halle eröffnet die deutsche Supercross-Saison und bietet ein neues Strecken-Layout. Der Kartenvorverkauf hat bereits begonnen.