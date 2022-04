Die WM kehrt nach Portugal zurück

Dieses Wochenende gastiert die Motocross-WM wieder in Agueda (Portugal), wo der letzte WM-Lauf vor der Corona-Pandemie 2019 ausgetragen wurde. Neben den WM-Klassen starten die WMX und EMX250.

Die Motocross-WM kehrt an diesem Wochenende nach Europa zurück und gastiert im portugiesischen Agueda, wo zuletzt 2019 WM-Läufe ausgetragen wurden. Die Wetteraussichten sind sonnig bei frühlingshaften Tageshöchsttemperaturen bis zu 18 Grad Celsius. Neben den WM-Klassen starten in Portugal auch die WMX-Damen sowie die EMX250.

HRC-Werksfahrer Tim Gajser bringt nach 3 absolvierten Rennen einen Vorsprung von 17 Punkten mit. Der französischer MXGP-Rookie und Yamaha-Werksfahrer Maxime Renaux, der in Argentinien seinen ersten MXGP-Laufsieg einfahren konnte, hat auf Platz 2 einen Rückstand von 17 Punkten. In Portugal werden mit Henry Jacobi und Tom Koch wieder zwei deutsche Piloten am Startgatter stehen.

MXGP WM-Stand nach Runde 3:

1. Tim Gajser (SLO), Honda, 141

2. Maxime Renaux (F), Yamaha, 124, (-17)

3. Jorge Prado (E), GASGAS, 118, (-23)

4. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 94, (-47)

5. Jeremy van Horebeek (B), Beta, 76, (-65)

6. Ruben Fernandez (E), Honda, 74, (-67)

...

14. Henry Jacobi (D), Honda, 45, (-96)

...

20. Tom Koch (D), KTM, 12, (-129)

MX2: Kann sich Geerts absetzen?

In der MX2-WM konnte sich Yamaha-Werksfahrer Jago Geerts nach seinen Siegen in Mantova und Neuquen bereits mit 26 Punkten an der Tabellenspitze absetzen. Der deutsche GASGAS-Werksfahrer Simon Längenfelder hatte sowohl in Mantova als auch in Argentinien Pech und fiel auf Rang 3 zurück. In Agueda könnte es für ihn nun wieder einmal glatt laufen. Außerdem stehen in Agueda mit Jeremy Sydow und Noah Ludwig zwei weitere deutsche Piloten am Start. Definitiv nicht starten werden Roan van de Moosdijk (Husqvarna) und Liam Everts (KTM).

MX2 WM-Stand nach WM-Runde 3:



1. Jago Geerts (B), Yamaha, 137

2. Tom Vialle (F), KTM, 111, (-26)

3. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 110, (-27)

4. Mikkel Haarup (DK), Kawasaki, 92, (-45)

5. Andrea Adamo (I), GASGAS, 85, (-52)

6. Mattia Guadagnini (I), GASGAS, 81, (-56)

...

14. Jeremy Sydow (D), KTM, 51, (-86)

…

23. Noah Ludwig (D), KTM, 7, (-130)

EMX: Zweitakt oder Viertakt?

Die EMX250 Europameisterschaften gehen in Portugal in Runde 2. Rick Elzinga (Yamaha) hat nach seinem Sieg in Mantova die Führung vor den beiden Norwegern Cornelius Toendel und Hakon Osterhagen übernommen, die beide mit der Zweitakt-Fantic unterwegs sind.

Die Frauen-WM wird in Portugal ebenfalls in ihre zweite WM-Runde gehen. Die Niederländerin Nancy van de Ven hat in Mantova die Führung übernommen. Larissa Papenmeier rangiert auf Tabellenrang 8, Anne Borchers (Fantic) auf P12.



So können die Rennen in Portugal verfolgt werden:

Livestream & Livetiming:

Kostenpflichtiger Livestream: MXGP-TV.com

Kostenloses Livetiming

Zeitplan MXGP of Portugal MXGP-TV*)

Samstag, 02.04.2022

11:15 - Studio Show mit Paul Malin

15:40 – WMX Lauf 1

16.25 – EMX250 Lauf 1

17:15 - MX2 Qualifying

18:00 - MXGP Qualifying

Sonntag, 03.04.2022

10:40 - WMX Lauf 2

12.25 – EMX250 Lauf 2

14:00 - MX2 Lauf 1

15:00 - MXGP Lauf 1

17:00 - MX2 Lauf 2

18:00 - MXGP Lauf 2



*) Angaben in MESZ, ohne Gewähr