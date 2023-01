Jännerrallye: Finale bringt Nervenkitzel 07.01.2023 - 08:27 Von Toni Hoffmann

© Illmer Adrien Fourmuax © Illmer Simon Wagner © Illmer Hermann Neubauer Zurück Weiter

Nach einer hochspannenden Etappe bei der LKW FRIENDS on the road Jännerrallye powered by Wimberger in Freistadt entscheidet sich der Kampf um den Sieg erst beim Finale am Samstag.