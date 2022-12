Jännerrallye als «klimaneutral» eingestuft

Als erste Motorsport-Großveranstaltung Europas erhielt die Jännerrallye vom 5. bis 7. Jänner 2023 in Freistadt das offizielle Zertifikat «klimaneutral», ein weiterer Schritt in Richtung Umweltschutz.

Es gibt viele Dinge, auf welche die Veranstalter der Jännerrallye 2023 stolz sind und stolz sein können. Angefangen von der Treue des Hauptsponsors LKW FRIENDS on the road bis hin zum Powered-Partner Wimberger. Was die Brust von RC-Mühlviertel-Obmann Christian Birklbauer und dessen hochambitioniertes Organisationsteams aber diesmal besonders schwellen lässt, ist das Logo «klimaneutral».

Das magische Wort heißt «klimaneutral» und wirkt auf den ersten Blick gar nicht so kompatibel gerade mit einem Motorsport-Event. «Umso mehr freut es uns, dass sich die Jännerrallye als erste und bislang einzige internationale Großveranstaltung diese Bezeichnung offiziell führen und vertreten darf», sagt Birklbauer.

Zwar wurden in den letzten drei Jahren schon umweltschutz-gerechte Maßnahmen von den Jännerrallye-Verantwortlichen gesetzt, indem bislang über 5000 Bäume in der Region rund um Freistadt gepflanzt wurden. Doch mit der Erlangung des Logos «klimaneutral» wird der grüne Gedanke oder grüne Fußabdruck, der damit gesetzt werden soll, noch verstärkt. Federführend für diese immer wichtiger werdende Aktion ist der Tourismusverband Mühlviertler Alm Freistadt, der damit erstmals ins Jännerrallye-Boot geholt werden konnte.

Stefan Wunderle, der Geschäftsführer des Tourismusverbands Mühlviertler Alm Freistadt, erklärt: «Klimaneutral heißt Co2-Ausgleichsmaßnahmen im Zuge der Rallye als wichtigen Bestandteil für die Durchführung wahrzunehmen und dafür Maßnahmen zu setzen, wie zum Beispiel das Lärchenbäume-Pflanzprojekt in den betroffenen Rallye-Gemeinden seit Jahren im Mühlviertel und nun die Urkunde vom Climate-Partner, die das Co2-Volumen des Events ganzheitlich berechnen und zum Reduzieren wie zur Kompensation anregen.»

Im Fall der Jännerrallye wurden 484 Tonnen Co2-Ausstoß errechnet. Der Gegenwert dafür fließt in ein Windkraftprojekt in Indien, wo dadurch jährlich eine wesentlich höhere Emissionsreduktion von 11.562 Tonnen Co2 entsteht!

Stefan Wunderle weiter: «Mit dieser Initiative verfolgt die Jännerrallye Schritt für Schritt den Weg zu einem zukünftigen Green Event. Dafür stehen wir vom Tourismusverband Mühlviertler Alm Freistadt auch als Kooperationspartner bereit, und ich bedanke mich, dass dieses für uns alle wichtige Thema des grünen Fußabdrucks damit auch im Rallyesport einen sichtbaren Stellenwert eingenommen hat.»