Paul Motorsport mit Gaststart in Hockenheim

Paul Motorsport debütiert in Hockenheim im GT World Challenge Europe Sprint Cup

Der GT World Challenge Europe Sprint Cup erhält in Hockenheim Zuwachs aus Dresden: Paul Motorsport geht mit einem Lamborghini Hurácan GT3 an den Start.

In Hockenheim erhält der GT World Challenge Europe Sprint Cup deutschen Zuwachs. Paul Motorsport aus Dresden bringt einen Lamborghini Hurácan GT3 EVO an den Start, welcher im Silver Cup an den Start gehen wird.

Gesteuert wird das Fahrzeug von Maximilian Paul und Simon Connor Primm. Die beiden Youngster absolvierten bereits im Juli für das Team gemeinsam einen Gaststart im ADAC GT Masters auf dem Nürburgring. Im ersten Lauf in der Eifel fuhr das Duo überraschend auf die dritte Position. Im zweiten Lauf reichte es für Rang sieben.

Maximilian Paul bestritt in den letzten Wochen die DTM-Rennwochenenden auf dem Nürburgring sowie dem Lausitzring für das Grasser Racing Team. Im Regenchaos auf dem Nürburgring fuhr der offizielle Lamborghini Junior Pilot dabei sensationell zum Sieg, welcher gleichzeitig der erste DTM-Triumph der Mannschaft von Gottfried Grasser war.

Die vollständige Entry List für das Hockenheim-Gastspiel ist hier hinterlegt.