Klaus Bachler startet kurzfristig in Hockenheim

Klaus Bachler startet kurzfristig bei der GT World Challenge Europe in Hockenheim

Der Österreicher Klaus Bachler startet kurzfristig beim GT World Challenge Europe Sprint Cup in Hockenheim. Bachler startet im Porsche von Pure Rxcing.

Das österreichische Porsche-Ass Klaus Bachler startet kurzfristig im GT World Challenge Europe Sprint Cup in Hockenheim. Gemeinsam mit Alex Malykhin wird Bachler für Pure Rxcing an den Start gehen. Der Porsche 911 GT3 R des Duos startet im Bronze Cup, in dem Malykhin um einen Startplatz bei den 24h Le Mans im Jahr 2024 kämpft.

Bachler wird im Cockpit des Teams Ayhancan Güven ersetzen. Güven steht aufgrund von Testverpflichtungen für das DTM-Rennwochenende in der kommenden Woche auf dem Sachsenring nicht zur Verfügung.

Der Österreicher kennt das Team aus dem GT World Challenge Europe Endurance Cup. Bei den Langstreckenrennen der SRO-Rennserie teilt er sich den Porsche mit Malykhin sowie dem jungen Deutschen Joel Sturm. Beim Saisonauftakt in Monza gewann das Trio das Rennen im Bronze Cup.

Beim Donnerstagstest in Hockenheim zeigte Bachler sein komplette Talent. Im Pure Rxcing-Fahrzeug fuhr der Österreicher die Testzeit im 150-minütigen Test.

Eingesetzt wird das Pure Rxcing-Fahrzeug von Herberth Motorsport. Zudem erhält das Team technische Unterstützung von Manthey Racing.