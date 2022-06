Schleizer Dreieck: Motorrad-Festival für Frauen

Auf der Strecke in Thüringen wird wieder gefeiert. Dieses Mal heißt es, Petrolettes laden Bikerinnen vom 8. bis 10. Juli zum Schleizer Dreieck ein und locken mit vollgepacktem Programmangebot. Neu ist der Familientag.

Rückkehr mit einem Trommelwirbel: Zwei Jahre haben Bikerinnen coronabedingt aufs Petrolettes- Festival verzichten müssen. Jetzt kann endlich wieder richtig gefeiert werden: Vom 8. bis 10. Juli können motorradbegeisterte Frauen jede Menge Spaß erleben - und auch wieder richtig Gas geben. In diesem Jahr gastiert das Event auf dem Schleizer Dreieck, der ältesten und noch immer aktiven Rennstrecke Deutschlands. Das Petrolettes-Festival findet zum fünften Mal statt und ist das einzige Motorradfestival von Frauen für Frauen in ganz Europa.

Unter dem Motto «Frauen ermutigen und inspirieren» bietet die Veranstaltung Bikerinnen jeder Altersgruppe, Identitäten und Background ein ganzes Wochenende, um ihre Leidenschaft rund um Motorräder, Reisen und Abenteuer zu teilen. Mit Motorrad-Rennen, Live Girl-Bands, Workshops und vieles mehr. Eine einmalige Gelegenheit, den Motorsport zu entdecken und sich dafür zu begeistern.

Die Idee dazu stammt von Irene Kotnik, die 2015 in der Wüste Kalifornien beim Babes Ride Out zu Besuch war, einem Treffen von etwa 1.200 Bikerinnen. «Ich war von dem Geist dort tief beeindruckt. So etwas wollte ich nach Europa bringen», so Kotnik. Ein Jahr später fand im Juli in Berlin-Spandau das erste Petrolettes-Festival statt, das gleich zu einem vollen Erfolg wurde und sich seitdem zur jährlichen Kultveranstaltung unter Motorradfahrerinnen etabliert hat. Kein Wunder, denn ganz egal ob Catering, Organisation, Soundtechnik oder Security – alle Positionen werden ausschließlich durch Frauen vertreten. Zusammen mit dem Programm, das die Petrolettes-Macherinnen auf die Beine gestellt haben, hat das Juli-Wochenende wieder Potenzial, etwas ganz Besonderes für die Besucherinnen und Teilnehmerinnen zu werden.

Neben dem Rennstrecken-Flair besticht das Festival-Programm mit einem vollgepackten und vielseitigen Angebot: Angefangen von Achtelmeilenrennen, Ausstellerbereichen, Probefahrten und Vorträgen über Minibike-Parcour und Ausfahrten bis hin zu Mode-Marktplatz, Selbstverteidigung und Moto-Yoga. Außerdem werden Workshops rund ums Schrauben, Offroad-Fahren, Motorradbalancing sowie Schotterfahren in Kooperation mit Harley Davidson angeboten. Der Hersteller gehört zu den Hauptsponsoren dieses Events. Für die Unterhaltung am Abend sorgen vier internationale Girlbands, Sideshows von Newcomerinnen und Künstlerinnen aus ganz Europa als auch eine Feuershow der Superlative. Zum ersten Mal wird es am Samstag von 12 bis 18 Uhr einen Familientag geben, an dem Kinder und Männer willkommen sind.

Das Petrolettes Festivalticket kostet 130 Euro, der Tagespass für Samstag 80 Euro, der Zuschauerpass für Kinder und Männer 15 Euro. Alle weiteren Infos zum Festival und Unterkunft gibt es unter www.petrolettes.com/festival. Petrolettes hat es sich zur Aufgabe gemacht, Frauen und weibliche Fahrerinnen auf der ganzen Welt in einer starken, inspirierenden Gemeinschaft zu vereinen, darunter auch Trans-Females, Genderfluid, Genderqueer, Non-Binary, Intersex und Bipoc Womxn.