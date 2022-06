Road America: Petrucci verpasst beide Siege knapp

Mathew Scholtz und Cameron Petersen gewannen in der MotoAmerica-Superbike-Klasse die beiden Rennen auf dem Road America. Danilo Petrucci landete zweimal auf dem Podest, er verteidigte die Meisterschaftsführung.

Im Qualifying zum vierten Rennwochenende in dieser MotoAmerica-Superbike-Saison setzte sich Yamaha-Star Jake Gagne in Szene. Der US-Amerikaner fuhr mit einer Zeit von 2:10,617 auf der Strecke von Road America auf die Pole Position. Hinter ihm landete sein Teamkollege Cameron Petersen und der meisterschaftsführende Danilo Petrucci (Ducati) auf den Plätzen 2 und 3.

Beim ersten Rennen am Samstag auf dem 6,4 km langen Kurs in Elkhart Lake kam es zum Showdown in der letzten Runde zwischen dem ehemaligem MotoGP-Star Danilo Petrucci und Yamaha-Fahrer Mathew Scholtz aus Südafrika. Scholtz drückte sich in Kurve 5 am Italiener vorbei, doch Petrucci versuchte alles, um in der letzten Kurve noch vorbei zu kommen. Ohne Erfolg – Scholtz gewann sein fünftes Rennen bei den US-Superbikes (erstmals im Trockenen) mit einem Vorsprung von 0,015 Sekunden auf «Petrux».

Nach einer Berührung in der ersten Runde mit Petrucci, musste der aktuelle MotoAmerica-Champion Gagne durchs Kiesbett. Er fand sich auf dem letzten Platz wieder. Seine Aufholjagd endete schließlich mit Platz 5, hinter den BMW-Piloten Hector Barbera und PJ Jacobsen.

Rennen 2 ging am Sonntag über die Bühne. Regenspezialist Cameron Petersen (Yamaha) wusste die Bedingungen für sich zu nutzen. Der Südafrikaner, Neffe des ehemaligen 500er-Suzuki-Werksfahrers Dave Petersen gewann sein zweites Rennen in der MotoAmerica-Klasse vor BMW-Fahrer PJ Jacobsen. Platz 3 sicherte sich Petrucci, der damit die Gesamtführung, die er am Samstag an Scholtz verloren hatte, zurückeroberte. Jake Gagne landete auf Platz 4, Scholtz wurde nur Achter.

In der Meisterschaft führt Petrucci mit sieben Punkten Vorsprung vor Mathew Scholtz. Dritter ist Gagne mit 25 Zählern Rückstand. Die Saison geht am 25. Und 26. Juni in «The Ridge» weiter.

Ergebnis MotoAmerica Road America, Rennen 1:

1. Mathew Scholtz, Yamaha, 12 Runden

2. Danilo Petrucci, Ducati, + 0,015 sec

3. Hector Barbera, BMW, + 8,595

4. PJ Jacobsen, BMW, + 8,650

5. Jake Gagne, Yamaha, + 14,387

6. Jake Lweis, Suzuki, +16,197

Ergebnis MotoAmerica Road America, Rennen 2

1. Cameron Petersen, Yamaha, 12 Runden

2. PJ Jacobsen, BMW, + 1,310 sec

3. Danilo Petrucci, Ducati, + 1,765

4. Jake Gagne, Yamaha, + 14,342

5. Larry Pegram, BMW, + 28,433

6. Ashton Yates, BMW, +30,821

Stand nach acht Rennen:

1. Petrucci, 140 Punkte

2. Scholtz, 133

3. Gagne, 115

4. Petersen, 103

5. Barbera, 79

6. Lewis, 75