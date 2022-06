Northern Talent Cup bei der MotoGP am Sachsenring

Der Northern Talent Cup von ADAC, Dorna und KTM fährt erneut zusammen mit der MotoGP Rossi Moor führt Tabelle an, Dustin Schneider Vierter der Gesamtwertung. Zwei Rennen am Sachsenring geplant.

Heimspiel für die deutschen Fahrer im Northern Talent Cup und einer der Saisonhöhepunkte in der von ADAC, MotoGP-Vermarkter Dorna und KTM initiierten Nachwuchsserie: Am Wochenende (17. Bis 19. Juni) starten die jungen Talente zum dritten Rennwochenende der Saison im Rahmen des Motorrad Grand Prix Deutschland auf dem Sachsenring und fahren auf der Traditionsstrecke vor vollen Tribünen.

In vier bisher gefahrenen Rennen dieser Saison konnte der Ungar Rossi Moor (FAIRIUM Next Generation Riders Team) bisher zwei Siege und zwei weitere Podestplätze einfahren und führt den Northern Talent Cup vor dem Deutschland Grand Prix mit 82 Punkten an. Mit etwas Abstand folgt hinter ihm der Niederländer Loris Veneman (TeamNL Open Line) mit 54 Punkten und einem Doppelpodium zur Eröffnungsrunde im französischen Le Mans.

Mit Alex Farkas liegt ein weiterer Ungar in den Top-3 der Gesamtwertung. Der Agria Racing Team Fahrer hat bisher 49 Zähler auf seinem Konto und wird dicht vom besten deutschen Piloten, Dustin Schneider verfolgt. «Ich freue mich schon sehr auf mein Heimrennen, besonders nachdem ich zuletzt in Oschersleben mein erstes Podium im NTC holen konnte. Ich will auf dem Sachsenring beste Resultate abliefern und hoffe, dass wir ganz viele spannende Kämpfe haben werden», so der 16-jährige Schneider.

Caspar Rocco Sessler (MCA Racing) ist bisher der zweitbeste deutsche Pilot im NTC. Er liegt mit 26 Punkten auf Rang zehn der Gesamtwertung und ist auf das große Event am Wochenende gespannt: «Ich freue mich auf das Rennen auf dem Sachsenring. Bisher bin ich nur ein Mal im Nassen dort gefahren, aber das lief gut. Ich werde mein Bestes geben und hoffe, ein hohes fahrerisches Niveau abliefern zu können.»

JRP Junior Academy Team Pilot Luca Göttlicher folgt mit 21 Punkten auf Platz zwölf der Gesamtwertung, während Julius Coenen (Helena und Julius Racing Team – HJRT) mit 16 Zählern auf Position 15 liegt.

Valentino Herrlich vom Busch und Wagner Racing Team wird an diesem Wochenende wieder angreifen, nachdem er zum Auftakt in Le Mans unverschuldet zu Boden ging und seitdem verletzungsbedingt pausieren musste. Der 13-Jährige erklärt: «Ich habe schon vor dem Wochenende wieder auf dem Motorrad trainiert. Wenn ich von den Rennärzten die Freigabe bekomme, werde ich auf jeden Fall starten. Ich freue mich sehr auf das Rennwochenende.»#

Die Action der dritten Runde auf dem Sachsenring beginnt am Freitag mit zwei 30-minütigen Freien Trainings um 12:30 Uhr und 16:50 Uhr, gefolgt vom Qualifying am Freitag von 18:15 bis 18:45 Uhr. Am Samstag um 17:25 Uhr startet bereits das erste Rennen über 18 Runden, während die roten Ampeln für den zweiten Lauf am Sonntag um 16:30 Uhr ausgehen.

Teilnehmer Northern Talent Cup 2022

3 Luca Göttlicher

7 Rocco Sessler

10 Valentino Herrlich

12 Martin Vincze

15 Julius Coenen

16 Michael Prokes

18 Noa Cuypers

19 Rio Olofsen

20 Dustin Schneider

21 Lorinc Laszlo

22 Sviatoslav Pylypenko

28 Kevin Farkas

29 Filip Novotny

31 Delano Greven

33 David Sidorov

36 Jurrien van Crugten

41 Loris Dekkers

41 Julius Frellsen

44 Tibor Varga

46 Matteo Masili

48 Lennoxx Phommara

53 Levin Phommara

57 Killian Holzer

77 Loris Veneman

92 Rossi Moor

95 Maxime Schmid