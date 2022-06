Barcelona: Lukas Tulovic chancenlos gegen Senna Agius

Zwei Rennen standen am Sonntag beim dritten Wochenende der Moto2-Europameisterschaft auf dem Plan. Lukas Tulovic (Kalex) holte sich zweimal den zweiten Rang, womit er seine Gesamtführung verteidigte.

Nach seiner Pole-Position am Vortag auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya, gelang Lukas Tulovic am Sonntag im ersten Lauf der beste Start. Alex Escrig versuchte den Deutschen in Kurve 1 zu überholen, doch der Fahrer vom Team Liqui Moly Intact Junior GP konterte gleich. In den ersten Runden setzte er sich deutlich vom Feld ab.

In den letzten Umläufen des 17-Runden-Rennens legte Senna Agius jedoch deutlich zu. Er verkleinerte die Lücke bis auf wenige Zehntel. Der Australier konnte das Tempo bis zum Schluss aufrecht halten. Er überholte Tulovic in der vorletzten Runde und kontrollierte die Führung bis ins Ziel. Es war der erste Moto2-EM-Sieg des 17-Jährigen. Tulovic beendete das Rennen auf Platz 2, Dritter wurde Alex Escrig.

Auch im zweiten Lauf in Barcelona konnte Tulovic den Start für sich entscheiden. Der 21-Jährige bog als Führender in die erste Kurve ein, doch erneut klebte ihm Agius am Heck. Der Kalex-Pilot wartete diesmal nicht so lange. Bereits in Runde 6 erfolgte der Angriff in der zehnten Kurve von Montmelo. Agius fuhr an der Spitze davon, er gewann auch das zweite Rennen in beeindruckender Manier. Tulovic wurde erneut Zweiter, Alex Toledo fuhr auf Position 3.

In der EM-Gesamtwertung liegt Tulovic nach fünf Rennen 25 Punkte vor Agius. Das nächste Rennen findet am 3. Juli in Jerez de la Frontera statt.

Ergebnis Moto2-EM, Barcelona, Rennen 1 (12. Juni):

1. Senna Agius, Kalex, 17 Runden

2. Lukas Tulovic, Kalex, + 0,668 sec

3. Alex Escrig, Kalex, + 22,607

4. Alex Toledo, Kalex, + 27,837

5. Roberto Garcia, Kalex, + 34,246

6. Matthias Rato, Kalex, + 38,321

7. Yeray Ruiz, Kalex, + 38,339

8. Marc Alcoba, Kalex, + 38,618

9. David Sanchis, MV Agusta, + 39,010

10. Hector Garzo, MV Agusta, + 42,839



Ferner:

22. Nicolas Czyba, Yamaha, + 1:43,140 min

Nicht gestartet: Kevin Orgis, Yamaha

Ergebnis Moto2-EM, Barcelona, Rennen 2 (12. Juni):

1. Senna Agius, Kalex, 17 Runden

2. Lukas Tulovic, Kalex, + 12,132 sec

3. Alex Toledo, Kalex, + 24,368

4. Alex Escrig, Kalex, + 24,542

5. Miguel Pons, Bravo, + 26,085

6. Marc Alcoba, Kalex, + 26,181

7. Piotr Biesiekirski, Kalex, + 28,685

8. Hector Garzo, MV Agusta, + 32,427

9. David Sanchis, MV Agusta, + 42,726

10. Matthias Rato, Kalex, + 42,739



Ferner:

27. Kevin Torgis, Yamaha, + 1 Runde

Ausgeschieden: Nicolas Czyba, Yamaha

Stand Moto2-EM nach 5 von 11 Rennen:

1. Tulovic, 115 Punkte. 2. Agius, 90. 3. Escrig, 74. 4. Toledo, 66. 5. Rato, 51. 6. Ruiz, 31. 7. Cardelus, 27. 8. Garcia, 26. 9. Montero, 23. 10. Paz, 22.

Ergebnis JuniorGP (Moto3), Barcelona, Rennen 1 (12. Juni):

1. José Rueda, Honda, 16 Runden

2. Syarifuddin Azman, Honda, + 11,364 sec

3. Filippo Farioli, GASGAS, + 11,466

4. Àngel Piqueras, Honda, + 11,715

5. David Salvador, Husqvarna, +11,730

6. Harrison Voight, Honda, + 17,785

7. Colin Veijer, KTM, + 18,523

8. Adrian Cruces, KTM, + 18,608

9. Nicola Carraro, KTM, + 18,641

10. David Almansa, KTM, + 18,661



Ferner:

22. Noah Dettwiler, KTM, + 42,706

24. Jakob Rosenthaler, KTM, + 42,741

Ausgeschieden: Phillip Tonn, KTM

Ergebnis JuniorGP (Moto3), Barcelona, Rennen 2 (12. Juni):

1. José Rueda, Honda, 16 Runden

2. Syarifuddin Azman, Honda, + 8,161 sec

3. Filippo Farioli, GASGAS, + 8,586

4. Àngel Piqueras, Honda, + 8,629

5. David Almansa, KTM, +10,063

6. David Salvador, Husqvarna, + 10,075

7. David Alonso, GASGAS, + 10,706

8. Harrison Voight, Honda, + 16,125

9. Xabi Zurutuza, KTM, + 33,879

10. Alessandro Morosi, Husqvarna, + 33,936



Ferner:

15. Noah Dettwiler, KTM, + 34,284

17. Phillip Tonn, KTM, + 35,261

20. Jakob Rosenthaler, KTM, + 37,268

Stand JuniorGP nach 5 von 12 Rennen:

1. Rueda, 108 Punkte. 2. Salvador, 69. 3. Azman, 62. 4. Alonso, 61. 5. Farioli, 60. 6. Piqueras, 57. 7. Buasri, 41. 8. Cruces, 37. 9. Zurutuza, 25. 10. Almansa, 24. Ferner: 24. Dettwiler, 3.