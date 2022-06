Michael Dunlop wird Teamkollege von David Datzer 20.06.2022 - 16:19 Von Helmut Ohner

© iomttraces.com/Pacemaker 21 TT-Siege hat Michael Dunlop auf seinem Konto

Wie Road Racing News berichtet wird Michael Dunlop an der IRRC Superbike in Imatra teilnehmen. Der 21-fache TT-Sieger wird in der Mannschaft von Rico Penzkofer Teamkollege des Deutschen David Datzer.