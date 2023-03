Rallyefahrerin Lisa Kiefer Sportlerin des Jahres 06.03.2023 - 12:41 Von Michael Sonnick

© Maximilian Kiefer Lisa Kiefer

Die Rallye-Beifahrerin Lisa Kiefer aus Speyer wurde am Samstagabend beim Ball des Sports in der Stadthalle zur Sportlerin des Jahres 2022 von der Stadt Speyer am Rhein geehrt.