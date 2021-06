Matthias Walkner (KTM): «Es macht richtig Spaß!» 09.06.2021 - 23:36 Von Johannes Orasche

Cross-Country-Rallye-WM © KTM/RUDY CAREZZEVOLI Matthias Walkner

Der österreichische Red Bull-KTM-Rallye-Star Matthias Walkner ist am Mittwoch mit einem zweiten Platz stark in die Rallye Kasachstan gestartet – der erste Sieg ging an BMW.