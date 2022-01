Nach Dakar: So geht es in der Rally-Raid-WM weiter

Die Dakar 2022 bildete den Auftakt der neuen ‹World Rally-Raid Championship›. In nur zwei Monaten kämpfen die eingeschriebenen Teilnehmer in der Wüste von Abu Dhabi erneut um WM-Punkte.

Am 26. November 2021 wurde die Amaury Sport Organization (A.S.O.) als Organisator der Rallye-Weltmeisterschaft von der FIM bestätigt, bereits im Juni hatte die FIA diesen Schritt bekannt gegeben. A.S.O. ist als langjähriger Veranstalter der Rallye Dakar bekannt. Der Vertrag über die Ausrichtung der World Rally-Raid Championship läuft über fünf Jahre, beginnend 2022.

Die 44. Ausgabe der härtesten Rallye bildete den Saisonauftakt, die insgesamt fünf Events umfasst. Werden mehr als sechs Etappen gefahren, gilt eine Rallye als ‹Marathon› und wird bei der Punktevergabe stärker gewichtet. Das Dakar-Ergebnis geht mit einem Koeffizienten von 1,5 in die Wertung ein. Erster Führender der Rally-Raid-WM ist Sam Sunderland (GASGAS) mit 38 Punkten, es folgen Pablo Quintanilla (Honda) und Matthias Walkner (Red Bull KTM).

Die Dakar ist die härteste Rallye der Welt und wer die zwölf Etappen überstanden hat, benötigt anschließend zumeist mehrere Wochen, um sich davon zu erholen – selbst wenn man ohne größere Blessuren davongekommen ist.



Doch schon im März steht die ‹Abu Dhabi Desert Challenge› an und im April folgt die Rallye in Kasachstan. Der einzige Event in Europa ist die Andalusien Rallye im Juni. Nach einer längeren Pause endet die Saison im Oktober in Marokko. Diese Rallye gilt gleichzeitig als wichtigste Vorbereitung auf die 45. Rallye Dakar.

Kalender der World Rally-Raid Championship 2022