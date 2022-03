Abu Dhabi, Etappe 4: Husqvarna-Sieg durch Benavides

Die vierte Etappe der Abu Dhabi Desert Challenge 2022 endete mit dem ersten Sieg von Husqvarna durch Luciano Benavides. In der Gesamtwertung hat aber GASGAS-Star Sam Sunderland die besten Aussichten.

Die vierte Etappe der Abu Dhabi Desert Challenge 2022 führte über eine Wertungsprüfung von 243 km, dazu galt es, eine Verbindungsstrecke von 131 km zurückzulegen. Die Teilnehmer kamen in den Genuss von ein wenig Abwechslung: Statt nur über Sand und Dünen wurden sechs Prozent der Route von Veranstalter A.S.O. als Schotterstrecke ausgewiesen. Erschwert wurde der Renntag von ungewöhnlich hohen Temperaturen um 40 Grad Celsius – am Vormittag!

Als Sieger am Vortag hatte Matthias Walkner die undankbare Aufgabe, die vierte Etappe zu eröffnen. Nachdem der Red Bull KTM-Pilot von Gesamtleader Sam Sunderland (GASGAS) eingeholt wurde, der als Zweiter startete, hatte der Österreicher einen Mitstreiter. Dennoch verloren sie zwangsläufig mehrere Minuten.

Die Pace am Mittwoch gab Luciano Benavides vor, der bereits am ersten Wegpunkt nach 36 Kilometern die schnellste Zeit vorlegte. In der Schlussphase kam zwar Toby Price (Red Bull KTM) dem Argentinier immer näher, konnte den Etappensieg durch den Husqvarna-Piloten aber nicht verhindern. Stark auch Honda-Ass Pablo Quintanilla mit nur einer Minute Rückstand als Dritter und Hero-Aushängeschild Joaquim Rodrigues mit 3 min Rückstand auf Platz 5.

Vor der fünften und letzten Etappe der ADDC 2022 ist für Matthias Walkner die Wiederholung seines Vorjahreserfolgs mit 7:20 min Rückstand unwahrscheinlich. Weiterhin Führender ist Sunderland, der als Achter auf Etappe 4 zudem von einer idealen Position ins Finale startet. Chancen auf den Gesamtsieg haben auch Quintanilla (+23 sec) und Price (+1:42 min).

Die Ergebnisse sind vorläufig und können sich durch Zeitstrafen oder -Gutschriften noch verändern.