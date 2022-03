Abu Dhabi, Etappe 5: GASGAS-Star Sunderland souverän

Mit dem Sieg auf der fünften und letzten Etappe entschied Sam Sunderland die Abu Dhabi Desert Challenge 2022 für sich. Der Engländer agierte mit der GASGAS fehlerfrei und taktisch klug.

Die Ausgangssituation für den Gewinn der Abu Dhabi Desert Challenge 2022 war für Sam Sunderland positiv, aber nicht einfach. Der GASGAS-Pilot hatte drei Konkurrenten innerhalb nur 2,5 min im Nacken, hatte aber den Vorteil des späteren Starts auf seiner Seite.

Am Wegpunkt nach 83 km hatte der Leader der Rally-Raid-WM seinen knappen Vorsprung in der Gesamtwertung um eine Minute ausgebaut. Nach der Neutralisationszone kontrollierte der Dakar-Sieger 2022 das Zeitpolster souverän und lag nach 163 km sogar um 3 min vor den Honda-Piloten Ricky Brabec und Pablo Quintanilla. Toby Price, bester KTM-Pilot in der Gesamtwertung – lag sogar bereits um 7 min zurück.

Auf den letzten 50 km ließ sich Sunderland nicht mehr die Butter vom Brot nehmen und markierte in 2 Stunden, 20 Minuten und 57 Sekunden die schnellste Zeit. Nur 34 sec länger benötigte Brabec für die fünfte Etappe, Matthias Walkner (Red Bull KTM) wurde mit 1:11 min Rückstand Dritter.

Die Abu Dhabi Desert Challenge 2022 gewann der GASGAS-Pilot letztlich mit drei Minuten Vorsprung. Wie bei der Dakar agierte der 32-Jährige nicht nur fehlerfrei, sondern brachte sich über die fünf Etappen täglich in die taktisch beste Position.

Zweiter wurde Ricky Brabec mit der besten Honda mit 3:08 min Rückstand, Teamkollege Pablo Quintanilla verlor als Dritter fast vier Minuten. Mit acht Minuten Rückstand beendeten die KTM-Stars Price und Walkner die Rallye als Vierter und Fünfter. Die beste Hero brachte Joaquim Rodrigues mit 10 min Rückstand über die fünf Etappen.