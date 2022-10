Andalusien, Tag 4: Adrien van Beveren siegte doppelt

Mit dem Gewinn der vierten Etappe sicherte sich Honda-Pilot Adrien van Beveren bei der Andalusien Rallye 2022 auch den Gesamtsieg. Mit dem Saisonfinale in Spanien steht auch der Weltmeister der Rally-Raid-WM fest.

Die Andalusien Rallye 2002 endete in Cádiz mit einem stimmungsvollen Zieleinlauf an der Küste, nicht weit von der Straße von Gibraltar entfernt. Zuvor mussten die Teilnehmer eine 134 km lange Verbindungsstrecke zum Start der letzten Sonderprüfung der Saison absolvieren, die über gut 100 km bestand.

Die Navigation war weniger herausfordernd, weshalb Vortagessieger Kevin Benavides (Red Bull KTM), der die letzte Etappe eröffnen musste, und der Zweite am Start, Adrien Van Beveren (Honda) von Beginn an die schnellsten Zeiten fahren konnten. Am Ende wurde für den Franzosen eine um 16 sec schnellere Zeit notiert, als für den Spanier. Das Tagespodium komplettierte Luciano Benavides, der in Diensten von Husqvarna steht.

Als Gesamtleader mit einem Polster von drei bzw. fünf Minuten auf die Benavides-Brüder hatte van Beveren gute Aussichten auf den Sieg in Andalusien – was er mit der Bestzeit am letzten Tag sehr souverän erreichte.

«Es ist so schön, zu gewinnen. Mein letzter Sieg ist lange her. Das hier ist zwar nicht die Dakar, aber ein Sieg ist immer wichtig», freute sich van Beveren, der bei der Dakar noch mit Yamaha in die Saison gestartet war. «Ich wusste ich, dass Kevin (Benavides) auf Etappe 4 viel Druck machen würden. Die Strecke war knifflig, mit vielen Steinen. Meine ganze Familie ist hier, und das ist auch wichtig, denn sie unterstützen mich immer. Außerdem ist meine Honda erstaunlich, mit ihr konnte ich meinen Speed verbessern. Das Team ist wirklich gut zu mir, sie haben mich als Teil der Familie aufgenommen.»

Für Sam Sunderland (GASGAS) stand in Andalusien im Fokus, den Sieg in der Rally-Raid-WM 2022 nach Hause zu schaukeln – dafür brauchte er in Spanien lediglich einen Punkt. Weil der WM-Zweite, Honda-Pilot Ricky Brabec, aber nur Siebter wurde, feiert der Engländer den WM-Titel mit 85 Punkten zu 59 Punkten.

Rallye Andalusien 2022 – Ergebnis Etappe 4 1 Fahrer (Nation) Team Zeit/Diff Strafe 2 A. Van Beveren (FRA) Monster Energy Honda 03:50:22 00:00:00 3 L. Benavides (ARG) Husqvarna Factory + 0:03:03 00:00:00 4 R. Brabec (USA) Monster Energy Honda + 0:03:58 00:00:00 5 L. Santolino (ESP) Sherco Tvs + 0:04:40 00:00:00 6 R. Branch (BWA) Hero Motosports + 0:06:18 00:06:00 7 R. Gonçalves (PRT) Sherco Tvs + 0:09:32 00:00:00 8 J. Rodrigues (PRT) Hero Motosports + 0:10:46 00:06:00 9 S. Sunderland (GBR) GASGAS Factory + 0:10:48 00:06:00 10 T. Schareina (ESP) Bas World KTM + 0:11:28 00:02:00 11 Ji. Cornejo Florimo (CHL) Monster Energy Honda + 0:18:31 00:06:00 12 S. Bühler (DEU) Hero Motosports + 0:20:54 00:15:00 13 F. Caimi (ARG) Hero Motosports + 0:25:05 00:17:00 14 Hn. Koitha Veettil (IND) Sherco Tvs + 0:40:35 00:18:00 Rallye Andalusien 2022 – Gesamtergebnis nach Etappe 4 von 4 Pos Fahrer (Nation) Team Zeit/Diff Strafe 1 A. Van Beveren (FRA) Monster Energy Honda 08:35:55 00:00:00 2 K. Benavides (ARG) Red Bull KTM + 0:02:58 00:06:00 3 L. Benavides (ARG) Husqvarna Factory + 0:05:06 00:00:00 4 L. Santolino (ESP) Sherco Tvs + 0:10:55 00:02:00 5 S. Sunderland (GBR) GASGAS Factory + 0:11:32 00:08:00 6 R. Branch (BWA) Hero Motosports + 0:16:14 00:06:00 7 T. Schareina (ESP) Bas World KTM + 0:16:51 00:05:00 8 J. Rodrigues (PRT) Hero Motosports + 0:18:04 00:06:00 9 R. Brabec (USA) Monster Energy Honda + 0:18:15 00:04:00 10 R. Gonçalves (PRT) Sherco Tvs + 0:23:22 00:02:00 11 Ji. Cornejo Florimo (CHL) Monster Energy Honda + 0:37:29 00:06:00 12 S. Bühler (DEU) Hero Motosports + 0:39:53 00:17:30 13 F. Caimi (ARG) Hero Motosports + 0:52:33 00:19:00 14 Hn. Koitha Veettil (IND) Sherco Tvs + 15:35:56 10:49:00