Andalusien, Etappe 3: Kevin Benavides siegt für KTM

Nachdem die zweite Etappe der Rallye Andalusien 2022 abgesagt werden musste, holte sich Red Bull KTM-Ass Kevin Benavides am dritten Renntag den Sieg.

Die dritte Etappe begann mit einer kurzen Verbindung über 57 km bis zum Start der Sonderprüfung. Über 284 km führte die Route auf Sandpisten durch Pinien- und Eukalyptushaine sowie durch zerklüfteteres Gelände und flache Abschnitte nach Huelva, der westlichsten Provinz Andalusiens. Am Ende galt es eine weitere Verbindung von 84 km zurück zum Ausgangspunkt der Rallye in Dos Hermanas zu überwinden.

Honda-Pilot Adrian van Beveren eröffnete den dritten Renntag und erledigte die schwierige Aufgabe ausgesprochen gut – im Ziel war nur Red Bull KTM-Ass Kevin Benavides schneller, genauer gesagt um 1:50 min. Luciano Benavides, Kevins Bruder, fuhr mit Husqvarna die drittbeste Zeit.

«Zu Beginn der Etappe habe ich in einer der Speed-Limit-Zonen einen Fehler gemacht, durch den ich vielleicht eine Minute auf die anderen Jungs verloren habe. Nachdem ich das beim Tanken gemerkt hatte, wusste ich, dass ich für den Rest der Etappe richtig Gas geben musste», berichtete der KTM-Pilot. «Ich habe die Etappe wirklich genossen - die Strecken und das Gelände hier liegen mir wirklich, und ich fühlte mich den ganzen Tag über wohl auf dem Motorrad, auch wenn ich über die verschiedenen Bodenarten fuhr. Am Ende hatte ich einen guten Tag und konnte endlich offiziell eine Etappe gewinnen. In der Gesamtwertung liege ich jetzt auf Platz 2, das ist großartig. Und auch wenn der morgige Tag etwas kürzer ist, kann bei der Rallye alles passieren.»

Eigentlich hätte Hero den Tagessieg verdient gehabt, doch kaum 100 Meter vor dem Ziel stürzte Ross Branch, der ab dem Wegpunkt bei 71 km die schnellste Zeit markierte.

WM-Leader Sam Sunderland (GASGAS) legte einen beschaulichen Tag ein und leistete sich einen Rückstand von über zehn Minuten – der Gewinn der Gesamtwertung steht beim Engländer im Fokus.