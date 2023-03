Honda siegt in Abu Dhabi, KTM holt letzten Tagessieg

Den letzten Etappensieg bei der Abu Dhabi Desert Challenge 2023 holte sich Red Bull KTM-Star Toby Price. Den Gesamtsieg von Honda-Pilot Adrien van Beveren konnte der Australier aber nicht verhindern.

Die fünfte und letzte Etappe der Abu Dhabi Desert Challenge (ADDC) war ein Kraftakt über 206 km, der die Rallye-Piloten aus der Einöde des Empty Quarters führte. Mit sieben Piloten innerhalb von nur acht Minuten ging es am letzten Renntag nicht um den Sieg, sondern auch um wichtige Punkte für die Weltmeisterschaft.

Die Gunst der Stunde nutzte Toby Price perfekt aus. Der Australier im Red Bull KTM-Team brachte die Wertungsprüfung sowie eine Verbindungsstrecke von 164 km in 2:24:45 Std. hinter sich und holte damit seinen zweiten Etappensieg bei der ADDC 2023. Sein Vorsprung auf seine Konkurrenten reichte am Ende sogar aus, um den zweiten Event der Rally-Raid-WM als Gesamtdritter zu beenden und damit die Führung der Weltmeisterschaft zu übernehmen!

«Die Eröffnung der vierten Etappe hatte mich in der Gesamtwertung zurückgeworfen. Mir war klar, dass ich so hart pushen musste wie ich konnte, und das habe ich über die gesamten 206 Kilometer getan», stöhnte Price. «Dass ich es nur um zwei Sekunden auf das Podium geschafft habe, ist verrückt. Das zeigt, auf welchem Niveau sich die Fahrer im Moment im Rallyesport bewegen, wo es oft um Sekunden und nicht um Minuten geht. Jetzt haben wir eine kleine Pause, aber dann geht es zur nächsten Runde nach Mexiko.»

Den Gesamtsieg in Abu Dhabi räumte indes Adrien van Beveren (Honda) vor Luciano Benavides (Husqvarna) ab. Der Honda-Pilot rückte in der WM-Wertung wie Price an Dakar-Sieger Kevin Benavides (Red Bull KTM) vorbei, der in Abu Dhabi verletzungsbedingt nicht teilnahm.

Ergebnisse Abu Dhabi Desert Challenge, 5. Tag:

1. Toby Price (AUS), KTM, 2:24:45 Std.

2. Ignacio Cornejo (CHI), Honda, +2:23 min

3. Skyler Howes (USA), Husqvarna, +2:29

4. Ross Branch (BWA), Hero, +3:01

5. Adrien Van Beveren (FRA), Honda, +3:22

Vorläufiger Stand nach Etappe 5;

1. Adrien van Beveren (FRA), Honda, 17:13:39

2. Luciano Benavides (ARG), Husqvarna, 17:17:57 +4:18

3. Toby Price (AUS), KTM, 17:18:52 +5:13

4. Ignacio Cornejo (CHI), Honda, 17:18:54 +5:15

5. Ross Branch (BWA), Hero, 17:19:56 +6:17

Vorläufiger Stand Rally-Raid-WM 2023:

1. Toby Price (AUS), KTM, 46 Punkte

2. Adrien Van Beveren (FRA), Honda, 42

3. Kevin Benavides (ARG), KTM, 38

4. Luciano Benavides (ARG), Husqvarna, 35

5. Skyler Howes (USA), Husqvarna, 34