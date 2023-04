Sonora Rallye 2023: Fünf Tage durch die Wüste Mexikos

Am Sonntag beginnt mit dem Prolog die Sonora Rallye. Bei der dritten Runde der Rally-Raid-WM 2023 sind Matthias Walkner (Red Bull KTM) und Sebastian Bühler (Hero) am Start.

Die Sonora Rallye hat ihren Namen vom gleichnamigen Bundesstaat, dem zweitgrößten Mexikos. Die extrem trockene Region ist dünn besiedelt und grenzt an die USA. Sonora umfasst außerdem unbewohnte Wüstengebiete, in der am Samstag die dritte Station der Rally-Raid-WM 2023 beginnt.

Erstmalig im WM-Kalender führt die Rallye über insgesamt 2278 km, davon 1203 km als Wertungsprüfung verteilt auf fünf Etappen, einschließlich des traditionellen Prologs. Die Anreise ist aufwendig und kostspielig, sodass das Teilnehmerfeld der Kategorien Rally-GP und Rally2 mit insgesamt 26 Piloten übersichtlich ausfällt.

Erfreulich ist, dass einige der verletzten Top-Piloten in den Wettbewerb zurückkehren werden. Dies gilt allen voran der aktuelle Weltmeister Sam Sunderland, der bereits auf Etappe 1 der Dakar 2023 stürzte. Ebenfalls zurückkehren sollte sein GASGAS-Teamkollege Daniel Sanders sowie die Red Bull KTM-Piloten Kevin Benavides und Matthias Walkner, die sich bei der Dakar am Jahresbeginn ebenfalls verletzt hatten. Alle vier hatten die Abu Dhabi Desert Challenge auslassen müssen.

Ebenfalls dabei ist Sebastian Bühler vom deutsch-indischen Team Hero Motorsport. Der Duisburger schied zuletzt in Abu Dhabi mit einem Defekt aus.

Die Gesamtwertung führt Toby Price (Red Bull KTM) mit 46 Punkten vor Abu Dhabi-Sieger Adrien Van Beveren (Honda) mit 42 Punkten an.

Ablauf Sonora Rallye 2023:

22. April – Abnahme in Parque La Ruina

23. April – Prolog, Hermosillo (10 km)

24. April – Etappe 1, Hermosillo–Hermosillo (333 km / 168 km)

25. April – Etappe 2, Hermosillo–Peñasco (541 km / 286 km)

26. April – Etappe 3, Peñasco–Peñasco (466 km / 350 km)

27. April – Etappe 4, Peñasco–Peñasco (485 km / 248 km)

28. April – Etappe 5, Peñasco–San Luis Río Colorado (398 km / 139 km)