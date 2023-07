Mit großer Zukunft: Hard-Enduro-Talent Felix Bähker

Der 18-jährige Nachwuchsfahrer Felix Bähker gewann den vierten von acht Läufen der Hard Enduro Series Germany (HESG) in Reisersberg und belegt in der Gesamtwertung den dritten Platz.

Insgesamt 134 Fahrer waren in mehreren Klassen zur Hitzeschlacht auf der landschaftlich idyllisch gelegenen Strecke in Reisersberg zwischen Passau und der Grenze zu Tschechien angetreten. Darunter erfahrene Namen wie der zweifache Gesamtsieger der seit 2018 bestehenden Hard Enduro Series Germany, Leon Hentschel, Kevin Gallas und auch Jordan Scott aus Nordirland. Nach dem obligatorischen Prolog ging es in zwei Gruppenrennen um die Startaufstellungen für den später folgenden Finallauf.

Hatte es Rookie Felix Bähker auf seiner Sherco im Prolog noch eher gemütlich angehen lassen, so zeigte er im Gruppenrennen bereits, dass er mit ernsthaften Ambitionen in den Bayerischen Wald gekommen war. Nach vier Runden auf der abwechslungsreichen, aber durchaus fahrbaren und durch die extreme Hitze sehr staubigen Strecke, ließ er den gleichaltrigen Lenny Geretzky bereits knapp 40 Sekunden hinter sich.

Bähker machte in diesem Jahr beim Erzbergrodeo auf sich aufmerksam, als er es in die erste Startreihe schaffte, den 30. Platz belegte und innerhalb der vier Stunden auch die legendäre Sektion «Carl’s Dinner» meisterte. In der Junioren-Wertung der Hard-Enduro-WM belegt der sympathische Bursche aus der Gegend von Freiburg aktuell den geteilten vierten Platz.

Im Finallauf der HESG ließ Felix nichts anbrennen. In der ersten Runde gab es einige Positionswechsel zwischen ihm und Geretzky, doch in der zweiten Runde hatte sich Bähker bereits deutlich abgesetzt. Die Final-Strecke war im Vergleich zu den Gruppenläufen um einige knackigere Passagen erweitert worden, dadurch kam es an einer Auffahrt zu Staus. Bähker ließ sich davon nicht beeindrucken und meisterte diese Auffahrt auf jeder Runde souverän. Selten beobachtet man Fahrer in seinem Alter, die mit einer derartigen technischen Finesse und gleichzeitig mit Bedacht in den Rennen unterwegs sind. Mit bester Kondition ausgestattet absolvierte der Sherco-Pilot bei Temperaturen von knapp unter 40 Grad sieben Runden und distanzierte den Routinier Leon Hentschel, für den Reisersberg das erste Rennen nach langer Verletzungspause war, um 1 Minute und 16 Sekunden.

Da das junge Talent gerade sein Abitur geschafft hat, wird sich Bähker nun auf das Hard-Enduro konzentrieren und beabsichtigt, seine Passion zum Beruf zu machen. Die HESG wird ihm auf nationaler Ebene die Gelegenheit geben, Ergebnisse zu liefern. Bei der Hard-Enduro-WM wird er an allen drei verbleibenden Wettbewerben teilnehmen und bei den Red Bull Romaniacs, die vom 25.–29. Juli stattfinden, tritt Bähker in der Gold-Class an, in der sämtliche Profi-Piloten gemeldet sind.



Der nächste Lauf der HESG wird am 5. August in Gefrees stattfinden.

Ergebnisse HESG Reisersberg/D:

1. Felix Bähker (Sherco), 7 Runden in 1 Stunde 16 Minuten 36 Sekunden

2. Leon Hentschel (GASGAS), 7 Runden in 1:17:52

3. Lenny Geretzky (GASGAS), 7 Runden in 1:20:04

4. Marc Wulf (KTM), 7 Runden in 1:22:03

5. Finn Hannemann (Beta), 6 Runden in 1:17:03

Stand nach 4 von 8 Läufen:

1. Marc Wulf (KTM), 95 Punkte

1. Lenny Geretzky (GASGAS), 95

3. Felix Bähker (Sherco), 90

4. Fynn Hannemann (Beta), 78

5. Milan Schmüser (Sherco), 71