Tobias Ebster nach Hero-Test bereit für Südafrika

Die österreichische Motorrad-Rallye-Hoffnung Tobias Ebster ist bereit für seinen ersten Rallye-Einsatz als Werkspilot im deutsch-indischen Werksteam Hero Motorsport.

Vor 14 Tagen hat Tobias Ebster am Team-Standort in Stephanskirchen in Bayern den Vertrag mit dem Hero-Rallye-Werksteam unterzeichnet. Seitdem ist für den ehrgeizigen Tiroler aus Fügen alles im Eilzug-Tempo gelaufen. In Südafrika tritt Ebster nun bereits erstmals mit der weißen Werks-Hero an.

Der 27-jährige Neffe von KTM-Ikone Heinz Kinigadner (65) steigt beim dritten Event der Rally-Raid-WM 2025 ab Montag als Führender in der Rally2-Wertung in sein Hero-Abenteuer ein. Insgesamt stehen ein Prolog und fünf Etappen an. Die Fahrer müssen knapp 2.600 Kilometer bewältigen. Die Strecken verlaufen im Umland der Wüstenstadt Sun City.

Die Testfahrten hat Ebster in den vergangenen Tagen mit seinen namhaften Hero-Teamkollegen Nacho Cornejo und Ross Branch in der Steppe von Namibia durchgeführt. Dort konnte sich der Zillertaler auf das neue Bike einschießen. Direkt am Strand hatte die Hero-Truppe ein Haus gemietet, es mutete teilweise wie Urlaub an – war somit auch ein wertvolles Teambuilding für den Neuzugang aus Österreich.

«Wir haben viele Dinge probiert, aber viel kann ich noch nicht verraten – es war stark bisher – es ist sehr gut gelaufen», erklärt der Neunte der Dakar-Rallye 2025, der nun endlich seinen Traum leben kann. Jetzt folgt die erste Nagelprobe mit dem neuen Material – am Samstag gibt es in Sun City die Möglichkeit für den Shakedown. Am Freitag wurden auch noch die Team-Fotos geschossen.