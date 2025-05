Vor Safari-Rallye: KTM-Talent wechselt zu Sherco

Bradley Cox hat endlich einen Werksvertrag in der Tasche

Mit Bradley Cox ist bei der Safari-Rally in Südafrika ein Lokalmatador am Start. Der 28-Jährige unterschrieb vor einer Woche einen Sherco-Werksvertrag. Wer sonst noch beim dritten Event der Rally-Raid-WM 2025 dabei ist.

Seit mittlerweile einigen Jahren zählt Bradley Cox zu den vielversprechenden Rally-Piloten; mit dem Gewinn des Rally2-World-Cups im vergangenen Jahr stieg der Südafrikaner für 2025 als KTM-Privatier in die RallyGP-Kategorie auf.

Kurz vor Beginn seines Heimrennens in Südafrika ging für Cox mit einem Werksvertrag bei Sherco TVS Factory Racing ein langersehnter Wunsch in Erfüllung. Sein Debüt auf der 450 SEF gibt Cox bei der am Montag beginnenden Safari-Rally rund um Sun City.

«Es ist ein wahr gewordener Traum, für ein Werksteam zu fahren, und ich freue mich auf das, was noch kommen wird», jubelte Cox. «Ich habe bereits einige Tage auf dem Motorrad verbracht und fühle mich super wohl und zu Hause auf dem Bike. Ich bin gespannt auf die Rennen, die auf uns zukommen, vor allem auf den W2RC-Lauf in Südafrika!»

Neben Cox nehmen acht weitere Piloten in der RallyGP-Kategorie teil. Zur Info: Der Österreicher Tobias Ebster (Hero) ist in der Rally2-Wertung am Start.